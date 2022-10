Un appel au remplacement du chef progressiste-conservateur se fait entendre

Le vice-président pour la région Westmorland Albert du Parti progressiste-conservateur, Maurice Arsenault, demande une révision de la chefferie de sa formation politique. Il pense que plusieurs militants sont insatisfaits de la gouvernance de Blaine Higgs.

La nomination de Kris Austin au poste de ministre de la Sécurité publique a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de Maurice Arsenault. Le vice-président pour la région Westmorland Albert du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick (PPC) veut un nouveau chef.

Il a envoyé un courriel aux membres de sa formation politique pour qu’ils amorcent une procédure de révision de la chefferie lors de la prochaine réunion du Conseil provincial.

«Austin est nommé dans un gouvernement conservateur et n’adhère clairement pas à la Constitution de notre parti. [C’est] encore une fois un pied de nez aux francophones», a écrit M. Arsenault, qui pense que le premier ministre aurait dû consulter les membres du PPC avant de remanier son gouvernement.

Le militant se plaint aussi du temps pris par M. Higgs à réagir au Rapport de la Révision 2021 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick rédigé par les commissaires John McLaughlin et Yvette Finn. Le premier ministre a promis de répondre à l’automne, après avoir repoussé l’échéance une première fois.

«L’autre affaire, c’est la santé, ajoute M. Arsenault, en entretien avec l’Acadie Nouvelle. M. Higgs a démantelé les conseils d’administration des régies et ne les remplace par rien. Il n’a aucun plan.»

Bref, le progressiste-conservateur juge que si le premier ministre a bien gouverné au plus fort de la pandémie de COVID-19, il est inadapté à la reconstruction de la société après la crise sanitaire. Il accuse aussi le chef de son parti d’adopter une approche «dictatoriale».

«Dominic Cardy n’y a pas été de main morte, commente M. Arsenault au sujet de la lettre ouverte du ministre démissionnaire critiquant le chef du PPC. Il a foncé dans le tas. Mais il n’est pas le seul à ressentir de l’insatisfaction à cause du style de Higgs, qui décide souvent de tout.»

Dans son courriel, il raconte qu’il entend des partisans du PPC vouloir un changement de chef depuis des mois.

«J’ai reçu quelques appels téléphoniques, dont certains venant d’anglophones, affirme-t-il. Je pense que je ne suis pas seul.»

Procédure de révision

Une révision de la chefferie du PPC peut avoir lieu n’importe quand, y compris lorsque le parti forme le gouvernement, selon la constitution de la formation politique. Il faut que 50 membres, dont au moins 20 présidents d’associations de circonscriptions, fassent une demande écrite au président du PPC, Claude Williams.

Il faut ensuite que deux tiers des membres du Conseil provincial se prononcent en faveur de la tenue d’une assemblée dans un délai de trois mois pour tenir une révision de la direction. Si plus de 50% des membres votant durant l’événement refusent d’appuyer M. Higgs en tant que chef, une course à son remplacement aura lieu dans les six mois suivants.

«Peut-être que M. Arsenault aura les présidents de circonscriptions avec lui, mais il n’aura pas 50% des membres du parti à l’assemblée», prévoit le professeur de science politique à l’Université Mount Allison, Mario Levesque.

Il pense toutefois que l’initiative du militant sera l’occasion d’amorcer des débats sur le style de gouvernance de M. Higgs, particulièrement au sujet des langues officielles. «On voit quelqu’un qui veut juste affaiblir le français dans cette province. S’il avait le choix, il se débarrasserait du bilinguisme. Mais il sait que ça provoquerait une guerre. Alors, il affaiblit plutôt tout ce qu’il peut», s’inquiète M. Levesque.

Il a d’autant plus d’inquiétudes qu’il croit que la majorité des membres du PPC soutient le premier ministre.