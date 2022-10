Edmundston: le réseau Sentiers Riviera officiellement inauguré

Un premier projet issu du Budget participatif d’Edmundston, qui a été lancé en avril, a été officiellement inauguré le week-end dernier.

C’est dimanche qu’a été inauguré le réseau Sentiers Riviera. Ce projet avait terminé en première position à la suite d’un processus de vote populaire.

Les projets soumis devaient cadrer dans deux catégories distinctes, soit les projets de 30 000$ et moins et les projets de 10 000$ et moins. Plus de 1000 personnes avaient voté pour l’une ou l’autre des idées proposées.

Les Sentiers Riviera ont été choisis dans la catégorie des 30 000$ et moins. Le projet a d’ailleurs été très populaire auprès des gens, recevant 400 votes.

Un des instigateurs du projet, Mathieu Roussel, avait proposé le projet qui consiste à l’amélioration des sentiers situés entre le quartier Parc Riviera, la piste cyclable Petit Témis et le Club de golf Fraser-Edmundston pour les rendre utilisables à l’année et accessibles pour toute la population.

Selon un communiqué de la Ville d’Edmundston, le projet consistait principalement à couper des branches, retirer des arbres tombés ou qui posaient des risques, d’ajouter des tuyaux et finalement d’ajouter du gravier sur de longues distances en pleine forêt. Une signalisation a également été installée et les points d’entrée clairement identifiés.

«Mes collègues du conseil municipal et moi-même sommes extrêmement fiers de voir l’aboutissement de ce projet, qui, en plus d’avoir reçu le plus grand nombre de votes, rejoint parfaitement une partie de notre plan stratégique pour la mise en valeur de nos espaces verts», a déclaré le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Pour M. Roussel, ce projet a d’abord capté l’attention des gens du secteur résidentiel du Parc Riviera, mais s’est rapidement transformé en un véritable projet communautaire qui a rejoint l’ensemble de la population.

«Ces sentiers sont facilement accessibles et presqu’en plein cœur de la municipalité. Ils rejoignent la piste cyclable et le Club de golf. Nous sommes très heureux d’avoir pu leur donner une nouvelle vie grâce à la belle initiative de Budget participatif.»

Le deuxième projet gagnant, qui avait mérité un montant de 10 000$, sera inauguré d’ici quelques semaines. Il consiste à revamper un site sur la rue Nadeau, dans le secteur Ouest de la ville, servant d’entrée aux Sentiers Madawaska, pour en faire un parc. Il a été proposé par Lise Beaulieu.