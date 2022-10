L’événementiel a repris sa place à Edmundston en 2022

Il y a moins d’un an, la Ville d’Edmundston a adopté une série de mesures afin de stimuler le secteur événementiel. Selon le plus récent rapport qu’en a fait la municipalité, ce volet est bel et bien de retour sur les rails.

Le 21 décembre 2021, Edmundston a annoncé que son Service de développement allait devenir le point d’ancrage d’une restructuration visant à mousser l’attrait de tous les événements et activités se déroulant dans la ville.

Une billetterie, transférée au Service Arts et Culture, a aussi été transformée en guichet unique qui offre la possibilité aux gens de recevoir une liste plus complète des événements qui se déroulent sur le territoire.

«Le travail que l’on avait à faire cette année était de ramener l’événementiel comme on l’a connu. Maintenant que cette partie est faite, il faut aller à un niveau plus élevé. Dans notre plan stratégique, on parle de l’ajout d’événements à grand déploiement et de nos événements signatures que l’on souhaite apporter à une étape supérieure», a mentionné le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Selon la nouvelle coordonnatrice à l’événementiel, Marie-Claude Ménard, Edmundston s’est bien reprise après un début d’année encore marqué par la pandémie de COVID-19.

D’après elle, la saison estivale a favorisé ce retour en force. Les six derniers mois de l’année ont offert – ou offriront – un calendrier comparable à ce qui existait en 2019.

«On se rend compte que le mois d’avril est très occupé dans la région. Le mois de mai a lancé notre saison estivale alors qu’à partir de juin, il y a des activités à toutes les fins de semaine. On va même pouvoir voir qu’à partir de juillet, il y a des activités pratiquement tous les jours. C’est un mouvement qui s’est poursuivi en septembre.»

Pour sa part, le maire d’Edmundston s’est dit encouragé d’apprendre que le volet événementiel avait su se relever après deux années plutôt difficiles.

«Ça nous prenait ça, car on a eu deux ans où l’on n’a pas eu la chance de festoyer ensemble. Je pense que ce qui a été présenté ce soir, c’est ce que le conseil municipal demandait depuis l’automne dernier.»

«On l’a vu dans le calendrier, ce ne n’était pas que des événements ici et là. On parle de semaines complètes, quand on prend les mois de juillet et août.»

Pour ce qui est des mois à venir, l’objectif demeure d’offrir le plus d’événements possible aux gens de la région comme aux touristes. L’un des événements signatures du Madawaska, la Grande grouille d’automne, a battu son record de participation en ayant près de 15 000 visiteurs.

Le prochain grand événement signature sera sans doute la Grande virée de lutins, au centre-ville d’Edmundston qui devrait être bonifié en raison du retour à la normale. On a d’ailleurs déjà prévu le retour du traditionnel défilé de Noël.

Créée en pleine pandémie, cette activité de la période des Fêtes a connu un grand succès, malgré les restrictions sanitaires.

«C’est un exemple d’événement que l’on souhaite transformer en événement signature. Quand on va parler de la Grande virée des lutins, que vous soyez à Campbellton, Bathurst, Moncton ou Rivière-du-Loup, on va savoir que c’est quelque chose qui se passe à Edmundston, un peu comme on l’a vu avec la Grande grouille», a expliqué M. Marquis.

Au centre du développement des événements à Edmundston, il y a aussi des infrastructures. Le Centre Jean-Daigle est souvent revenu dans les discussions, mais il y a également d’autres endroits comme le Centre des arts d’Edmundston et le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas à négliger.

«Les événements à l’intérieur du Centre Jean-Daigle, par exemple, font partie de notre mandat à la Ville. On a nos événements habituels comme les parties de hockey, mais on développe aussi le potentiel d’organisation d’événements. C’est d’ailleurs au Centre Jean-Daigle que l’on aura, cette année, le traditionnel Gala de la PME.»