L’inflation rend le panier d’épicerie de moins en moins abordable

L’inflation demeure élevée au Canada et au Nouveau-Brunswick, un problème qui rend le panier d’épicerie de moins en moins abordable.

Selon les dernières données sur l’indice des prix à la consommation (IPC) publiées mercredi par Statistique Canada, l’inflation demeure importante à l’échelle nationale.

Entre septembre 2021 et septembre 2022, l’IPC a augmenté de 6,9%. Il s’agit néanmoins d’un léger ralentissement relativement aux 7% d’augmentation en août.

Au Nouveau-Brunswick, l’inflation a légèrement ralenti depuis un mois. Néanmoins, par rapport à septembre 2021, la province enregistre un gain de 6,8%.

D’après l’agence fédérale, le ralentissement serait principalement attribuable à une diminution des prix de l’énergie.

En effet, le coût de l’essence au Canada a diminué de 7,4% entre août et septembre et de 10,5% au Nouveau-Brunswick.

L’économiste Pierre-Marcel Desjardins constate toutefois que, malgré les mesures prises afin de faire reculer l’inflation à l’échelle de la planète, les choses ne bougent pas aussi rapidement que prévu.

Par exemple, dans le cas de l’énergie, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a récemment décidé de réduire leur production afin de garder les prix du pétrole élevés, ce qui pourrait contrer la chute récemment observée.

D’autres facteurs contribuent également à faire en sorte que l’augmentation des taux d’intérêt, passés à 3,25% depuis mars dernier, n’a pas l’impact escompté.

«L’augmentation du niveau des prix se poursuit aux États-Unis, en Europe, donc ce n’est pas un problème unique au Canada. La réponse des banques centrales de tous les pays c’est d’augmenter les taux d’intérêt, mais les gouvernements viennent ensuite en aide aux gens qui ont de la difficulté, ce qui encourage la consommation et maintient une pression à la hausse sur les prix», explique M. Desjardins, qui est aussi directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton.

L’économiste prédit que l’augmentation du taux directeur de la Banque du Canada va continuer, ce qui plongera probablement le pays en récession au début de l’année prochaine.

Alimentation

Bien que l’inflation au Nouveau-Brunswick ressemble à celle du reste du pays, le prix des aliments dans la province a grimpé plus rapidement qu’ailleurs au pays depuis un an.

Les chiffres de Statistique Canada indiquent que les aliments ont augmenté de 11,4% en septembre par rapport au même mois l’an dernier. Il s’agit de l’augmentation annuelle la plus marquée depuis 1981.

Au Nouveau-Brunswick, le prix du panier d’épicerie a bondi de 12,1% depuis septembre 2021.

Le prix de la viande vendu dans la province a augmenté de 8,3% au cours de la dernière année, comparativement à 7,6% ailleurs au pays. Le prix des légumes frais a pour sa part bondi de 15,6% depuis un an, soit 3,8 points de pourcentage de plus que la moyenne nationale.

«Le Nouveau-Brunswick a vu une inflation alimentaire plus importante que la moyenne nationale et elle est poussée par le prix des légumes, des viandes et des produits laitiers», dit Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytique en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, à Halifax.

D’après M. Charlebois, il n’est pas étonnant de voir que les aliments sont plus chers au Nouveau-Brunswick, une réalité qui s’explique par des défis d’approvisionnement.

«L’Atlantique est souvent au-dessus de la moyenne, c’est lié à des défis logistiques, c’est un marché très vulnérable, dit-il. Dans le cas des légumes, c’est sans doute lié aux coûts du transport parce que le Nouveau-Brunswick produit très peu des légumes qu’ils consomment.»

Statistique Canada souligne que des conditions météorologiques défavorables ont contribué à la hausse des prix des denrées alimentaires au pays.

Les prix plus élevés d’intrants importants, tels que les engrais et le gaz naturel, ainsi que l’instabilité géopolitique découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont également contribué à ces augmentations, a poursuivi l’agence.

«Plusieurs facteurs entrent en jeu, que ce soit les chaînes d’approvisionnement ou les coûts de production plus élevés qui sont ensuite refilés aux consommateurs, ajoute Pierre-Marcel Desjardins. Il y a eu les mauvaises récoltes de l’an dernier qui continuent à amplifier les pressions en alimentation. De plus en plus de gens commencent aussi à se demander s’il n’y a pas des entreprises qui profitent de la situation pour demander des prix plus importants.»

M. Charlebois constate néanmoins que l’augmentation du prix de certains aliments semble ralentir.

«D’août à septembre, les augmentations ont été moins importantes que celles du mois précédent, analyse-t-il. Même si les chiffres font peur, c’est un peu moins pire, les choses se calment tranquillement pas vite.»

Les loyers augmentent

L’augmentation du prix du logement locatif dans la province continue elle aussi de se faire sentir, et ce, de manière plus importante que la moyenne nationale.

En septembre, le prix de location des logements néo-brunswickois a grimpé de 6,1% comparativement à la même période l’an dernier. La moyenne de l’augmentation des loyers au Canada était pour sa part de 4,4%.

L’augmentation du prix des logements se poursuivra tant et aussi longtemps qu’il y aura une pénurie dans ce secteur, dit Pierre-Marcel Desjardins.

«La province a accueilli beaucoup de gens venus de l’extérieur, ça fait augmenter les besoins en logement, explique-t-il. Le gouvernement provincial vient d’annoncer la construction de logements sociaux d’ici quatre ans, mais ça ne va pas améliorer la situation à court terme.»

L’économiste exhorte donc le gouvernement à être proactif en investissant davantage, notamment dans les coopératives de logement.

– Avec des extraits de La Presse canadienne