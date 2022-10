Pédiatrie: le retour à la normale se fait attendre à l’Hôpital Chaleur

Deux semaines après son interruption temporaire, les services de pédiatrie n’ont toujours pas repris à l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst.

Le Réseau de santé Vitalité avait décrété l’arrêt des activités régulières le 5 octobre, en raison d’un manque de personnel infirmier dans l’établissement.

Le Réseau avait à ce moment expliqué que la pénurie de ressources infirmières était exacerbée par la pandémie de COVID-19 et l’épuisement du personnel.

Malgré les services d’obstétrique qui sont toujours offerts et la présence d’un pédiatre qui est disponible sur appel, certains usagers et élus de la région de Bathurst disent souhaiter la mise en place sans tarder de mesures qui permettraient un retour à la normale au département dont la mission première est d’offrir des soins aux enfants malades.

«C’est qui est désolant en plus, c’est qu’on ne semble pas avoir beaucoup de mise à jour et de planification de la part de Vitalité», a affirmé René Legacy, le député provincial de Bathurst-Ouest-Beresford.

«Je me demande pourquoi ça ne serait pas possible de redéployer du personnel qui se trouve dans d’autres départements pour permettre la réouverture du département? Il n’y a pas de plan, seulement des fermetures», a ajouté en entrevue l’élu libéral.

La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, est aussi d’avis que Vitalité devrait donner l’heure juste à la population quant à la situation qui prévaut à l’intérieur des murs de son hôpital situé à Bathurst.

«J’ose espérer que la situation vécue en pédiatrie va rapidement aller en s’améliorant, car ça demeure un service qui est essentiel pour la population comme tous les autres départements dans les hôpitaux.»

Questionnée à son tour, l’administration de la Ville de Bathurst a indiqué avoir été informée au préalable de l’interruption des services de pédiatrie en raison du manque de personnel infirmier, mais qu’elle n’était pas en mesure de commenter davantage la situation.

Vitalité a souligné en milieu de semaine que l’interruption temporaire des services de pédiatrie à l’Hôpital régional Chaleur est toujours liée au manque de personnel infirmier et que tous les efforts sont déployés en ce moment afin de rétablir le service dès que possible.

«La pédiatrie est un domaine spécialisé et les infirmières doivent posséder la formation de Soins avancés en réanimation pédiatrique et en arythmie pédiatrique. De plus, tout le personnel infirmier doit suivre un processus d’orientation avancé avant d’être en mesure de travailler à l’unité de pédiatrie», a expliqué Sharon Smyth-Okana, vice-présidente principale aux Programmes cliniques et Soins infirmiers.

«Les interruptions de services sont toujours la dernière option envisagée par le Réseau», a ajouté la dirigeante de Vitalité.

Une vérification effectuée par l’Acadie Nouvelle a permis de recenser au moins 16 ruptures de services dans les établissements de santé du Réseau Vitalité depuis le début de l’année 2022.

Dans la grande majorité des cas, il s’agissait de fermeture temporaire des services de pédiatrie à l’Hôpital régional Chaleur et celui d’Edmundston et de réduction de services dans les urgences du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et de l’Hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin.

Professeure à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, Stéphanie Collin a indiqué en entrevue à l’Acadie Nouvelle que les ruptures de services en milieu hospitalier n’ont rien de nouveau en soi, même si elles semblent d’une ampleur inédite en ce moment.

Selon la spécialiste en réforme des systèmes de santé et en pénurie en ressources professionnelles, le vieillissement de la population et les départs à la retraite qui en découlent peuvent expliquer en partie ce manque de personnel et les nombreuses ruptures de services en santé.

«Ça mène à des bris de confiance entre les différents intervenants du réseau de la santé et à des moments d’insécurité pour les patients et leurs familles qui ne comprennent pas toujours la situation», a affirmé Mme Collin.

Selon elle, des discussions franches entre les dirigeants du milieu de la santé et les acteurs-clés des communautés s’imposent, question de trouver des solutions aux problèmes actuels en santé ou encore d’expliquer ce qui ne peut plus être fait comme avant dans le domaine.

«Il faut connaître les gens des communautés et les impliquer dans ce processus, les solutions se trouvent à un niveau local», a indiqué la spécialiste qui est d’avis qu’une réorganisation du monde du travail s’impose plus que jamais en santé.