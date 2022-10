Réforme de la gouvernance locale: l’ARNB réclame un plan de redressement

À l’instar de leurs homologues des municipalités, les membres de l’association représentant les nouveaux districts ruraux du Nouveau-Brunswick ont critiqué la réforme de la gouvernance locale dans le sillon de la publication de son cadre financier.

L’Association rurale du Nouveau-Brunswick, formée en juin dernier, a récemment envoyé une lettre au ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, pour lui demander un plan de redressement visant à «enrayer les iniquités d’ordre fiscal et les situations discriminatoires envers les résidents des milieux ruraux du Nouveau-Brunswick dans le cadre de la présente réforme».

«Vous constaterez par vous-même que ni le processus de transfert ni le cadre financier prévu dans la présente réforme n’ont contribué à un redressement convenable de la liste des 20 iniquités rapportées par les résidents des régions rurales de la province», peut-on lire dans la lettre envoyée au ministre Allain, le 10 octobre.

Cette liste de 20 demandes comprend, notamment, une multitude de besoins en crédits fiscaux, un calcul plus juste du retour de la taxe sur l’essence, des demandes en termes de partage des coûts des services de police et d’incendie, la possibilité de faire élire des représentants dans tous les DSL.

Selon le président de l’ARNB, Jules Bossé, ces demandes sont le fruit de plusieurs centaines de consultations à travers la province depuis plus d’un an.

«On demande au ministre de prendre notre feuille d’évaluation et s’il y a des choses qui nous échappent, qu’il passe à travers nos 20 demandes et qu’il nous dise ce que son cadre économique va améliorer. Pour l’instant, on ne voit pas grand-chose.»

Selon l’ARNB, les revenus gouvernementaux générés dans les régions rurales ne sont pas considérés à leur juste valeur en tant que moteur économique dans la réforme.

«On paie 46,5% du réseau routier des régions rurales à même notre facture de taxes de propriété (…) On paie pour toute l’industrie du plein air et on ne se sert pas de 75% de ce territoire que l’on paie pour. Il y a une iniquité là-dedans et il devrait y avoir un juste retour.»

Selon Jules Bossé, les districts ruraux n’ont pas tous été consultés à la même fréquence.

M. Bossé a aussi fait mention de la pauvreté du service Internet dans les régions rurales. Malgré les annonces de financement lancées notamment par le gouvernement fédéral au fil des années, bien des régions ne sont pas desservies adéquatement, selon lui.

«On a un service qui n’est pas à point, que l’on paie souvent trois le prix normal.»

Dans cette optique, l’ARNB estime que l’absence d’un plan de redressement des iniquités actuelles fait obstacle à la mise en place de communautés régionales dynamiques.

«On est conscient que la réforme entre en vigueur dans deux mois et demi, mais on devrait au moins avoir un plan d’action pour les DSL. Pour l’instant, on trouve que le cadre financier se trouve dans une zone grise», a mentionné Jules Bossé.

«Tout était possible avant la sortie du cadre financier, mais on avait des doutes. On se rend compte que bien des choses n’ont pas été considérées dans cette réforme (…) Finalement, avec cette réforme, il n’y a personne qui parle pour nous si je me fie aux résultats.»