Saint-Quentin: un organisme souhaite aménager 48 logements abordables

Un organisme à but non lucratif de la région de Saint-Quentin tente de coordonner la création d’un nouveau développement de logements abordables afin de faciliter l’attraction de travailleurs.

Du logement à Saint-Quentin, il n’y en a pas. Du moins pas autant qu’il en faudrait afin de répondre aux besoins de la communauté et, surtout, des entreprises toujours en quête de main-d’œuvre.

La problématique ne date pas d’hier. Appuyée par un secteur industriel solide, Saint-Quentin connaît une croissance soutenue depuis quelques années. Mais la construction domiciliaire – et surtout pour les unités d’appartements – n’a toutefois pas suivi la même courbe, si bien que la ville se retrouve en déficit à ce chapitre.

L’OSBL Expansion Saint-Quentin aimerait renverser la tendance, ou à tout le moins contribuer à combler une partie des besoins.

Déjà présente dans la région depuis quelques années, l’organisation ne se spécialise pourtant pas dans les projets immobiliers. Elle fait plutôt dans le démarchage de projets économiques et durables visant l’épanouissement de cette communauté.

«On aurait pu travailler sur plein d’autres projets, mais à la suite de rencontres avec nos entreprises, le problème numéro 1 identifié à Saint-Quentin c’est la pénurie de logements. C’est sold out (complet), comme on dit», explique son président, Jonathan Levesque.

M. Levesque soutient qu’il y a actuellement un grand problème de disponibilité de main-d’œuvre dans la région alors que pratiquement chaque entreprise de chaque secteur d’activité est à la recherche de personnel.

«Tout le monde recherche des employés, mais c’est très difficile d’attirer des candidats dans le coin quand nous n’avons plus les commodités pour les loger. En fait, l’absence de logement est littéralement devenue un frein au développement de nos entreprises, et c’est pourquoi on doit absolument s’attaquer à cette problématique», poursuit M. Levesque.

Les entreprises de Saint-Quentin ont été passablement proactives au cours des dernières années en matière de recrutement à l’international. L’endroit fourmille d’employés de nombreuses nationalités. Pour continuer à croître et à attirer cette main-d’œuvre, la construction de nouvelles unités locatives est par contre essentielle, et c’est le mandat que s’est donné Expansion Saint-Quentin.

«Les entreprises ont de l’expertise dans leur domaine d’activité, mais personne n’est vraiment intéressé à se lancer dans la construction et la gestion de projets immobiliers. Ce n’est pas notre expertise non plus, c’est pourquoi on souhaite s’affilier avec des partenaires ou même créer un tout nouvel OSBL. Mais chose certaine, il faut définitivement s’attaquer à cette problématique et il n’y a pas de temps à perdre, il faut enclencher le processus», indique M. Levesque.

À cet effet, l’organisme a mis en branle un projet destiné à doter la ville de 48 unités de logements abordables sous diverses formes (maisons en bande, appartements, logements multiples, etc.). Il vient d’ailleurs d’enclencher le processus avec une demande de soumissions pour l’achat éventuel d’un terrain pour ce projet. Le besoin? Un terrain d’au moins 25 à 30 acres en bordure de la ville, de sorte à jouir de ses services (eau et égouts). L’appel d’offres est valide jusqu’à la fin du mois.

«C’est le premier morceau de puzzle à mettre en place. Par la suite, il faudra cogner aux portes pour trouver le financement nécessaire, car les gouvernements ont des programmes pour cela. Il y a une certaine contribution qui pourrait aussi provenir des entreprises – soit en argent ou en aide -, il faut simplement être créatif. Mais tout part d’abord de la disponibilité d’un terrain», souligne M. Levesque.

Selon lui, plus on attend, plus la problématique s’amplifie. Réaliste et surtout optimiste, il croit que si tout va bien, les premières constructions pourraient être érigées dès l’an prochain.

«Si ça doit prendre trois ou quatre ans, ce serait décevant. D’ailleurs, on n’est pas obligé de commencer avec 48 unités, ça peut se faire en tranche. On peut commencer avec 12 ou même 6. Dans un cas comme dans l’autre, ce serait déjà un début», note-t-il.