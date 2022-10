Tracadie sent le besoin de se doter d’une politique sur l’affichage en français

Le maire de Tracadie est revenu plus convaincu que jamais du Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du N.-B.: sa ville doit se doter d’une politique sur l’affichage en français.

Lundi, à une séance ordinaire, le maire Losier a demandé aux autres membres du conseil d’endosser cette idée.

Inspiré par une conférence prononcée en fin de semaine par Serge Rousselle et Michel Landry, il voit dans une telle politique une mesure préventive.

«Souvent on attend qu’on ait un problème majeur, comme la question des arbres, on attend qu’il y ait un problème pour adopter des politiques. Si on fait des politiques tôt, on évite que ça devienne un problème.»

«À l’échelle provinciale, on perd des atouts. En santé, on revendique le fait qu’on est francophone. On veut des services en français, mais des fois on laisse aller certaines petites choses, qu’on pense insignifiantes», a-t-il ajouté.

«On habite dans une région francophone, a expliqué Denis Losier. On devrait revendiquer le fait que tout affichage soit en français si on veut aller dans cette optique-là. (…) Souvent les gens tiennent le français pour acquis: « Ben moi, ça ne me dérange pas… Ça fait longtemps que c’est comme ça… C’est écrit en anglais, pis ça ne me dérange pas… ». Et on accepte ces choses-là.»

«On n’a pas de politique sur l’affichage. On est dans une région française. Dans la municipalité il y a de l’affichage en anglais, et tant qu’à moi ça ne devrait pas être permis si on est fier de notre français, si on veut conserver notre français», a plaidé le maire.

«On fête les Acadiens, on valorise le français, on se ramasse, 15 000, 20 000, et on fait du bruit dans la rue pour revendiquer le français… Pis (il y a) des petites choses autour de nous: « Ah! c’est pas grave… » À un moment donné, c’est deux poids deux mesures.»

«Si on est fier de notre français, si on veut vendre notre français, si on veut protéger notre français, je pense que ce serait (la politique d’affichage) une première initiative, et je lance la balle au conseil», a conclu M. Losier.

Le plaidoyer du maire a été entendu. Le conseil a accepté à l’unanimité une proposition engageant l’administration municipale dans l’élaboration d’une politique d’affichage.