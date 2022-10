Blaine Higgs critiqué au sein même du PC

Alors que le premier ministre Higgs est pris dans la tourmente politique, le caucus progressiste-conservateur se réunissait pour faire profession de foi. Si les élus se sont ralliés à leur chef, cette semaine, en va-t-il de même chez les membres du parti, en particulier les francophones du nord de la province?

Si Blaine Higgs souhaitait encore gagner en popularité dans le Nord du Nouveau-Brunswick, la récente nomination de Kris Austin au cabinet semble plutôt avoir eu l’effet contraire.

Les quelques membres du parti PC que l’Acadie Nouvelle a réussi à contacter, mercredi et jeudi, ont hésité à se prononcer, mais l’insatisfaction à l’égard du premier ministre était palpable.

En fait, peu ont accepté de parler, non sans raison. Un membre originaire de la Péninsule acadienne, sous couvert de l’anonymat, a admis: «si tu t’exprimes, t’es mis sur une liste noire.»

Invité à commenter les récentes décisions de Higgs, il a ajouté du tac au tac: «Y a-t-il quelqu’un qui est content de ce qui se passe dans la province?»

L’entrée de Kris Austin au cabinet n’était pas non plus acceptable à ses yeux.

«C’est un affront pour les francophones, c’est clair!»

Et que pense-t-il de la révision du leadership, une procédure réclamée par le vice-président de Westmorland Albert?

«Une telle démarche serait inutile, croit notre source, parce que Higgs va s’en aller de toute façon (…) et la révision du leadership, c’est un très long processus.»

Une nomination contestée

Yvon Bonenfant, qui a été député conservateur de Madawaska-les-Lacs entre 2010 et 2014, s’est pour sa part ouvertement déclaré en désaccord avec les politiques de M. Higgs. Ce dernier, a-t-il affirmé, ne se soucie guère des questions qui intéressent les francophones et le Nord de la province.

«Le premier ministre ne nous regarde plus, il ne nous connaît plus.» a-t-il résumé.

«Il y a cinq minutes, a ajouté M. Bonenfant, j’ai parlé avec quelqu’un qui m’a dit qu’il faudrait qu’on ait une révision du leadership. Higgs doit partir.»

M. Bonenfant n’approuve pas non plus la récente nomination au cabinet de Kris Austin, un transfuge ultra-conservateur et anti-francophone. L’ancien député de Madawaska-les-Lacs a d’ailleurs eu, à ce sujet, une pensée pour ses anciens collègues.

«Dans le caucus, d’autres que lui (Kris Austin) auraient pu remplacer (Dominic) Cardy. Il y a des députés qui sont là depuis des années, qui ont de l’expérience et qui ont toujours appuyé le parti.»

Une longue reconstruction

Un autre membre du PC, originaire de la Péninsule acadienne (qui a aussi demandé à ce que son nom ne soit pas divulgué) remet en question la manière de gouverner de Blaine Higgs.

«On lui a donné des chances (au premier ministre), mais là il est en train de nous diviser, les francophones, les anglophones et les autochtones.

Pendant l’entrevue, ce passionné de la politique a dit rencontrer fréquemment des gens de différents milieux. Et la discussion porte souvent sur Fredericton.

«Je ne vois pas beaucoup de monde qui soit en adoration avec Higgs.»

Et que pense-t-il de Kris Austin, maintenant ministre de la Sécurité publique?

«Kris Austin est entré en politique pour éliminer le bilinguisme. Est-ce que Higgs voudrait en faire son remplaçant? Le connaissant, je ne serais pas surpris du tout.»

Il a d’autre part déploré que le lien entre les francophones et le Parti progressiste-conservateur se soit brisé. D’après lui, un sérieux travail va s’imposer.

«Il (Blaine Higgs) a fait des dommages. Et ça va être long à réparer.»

«Higgs a la mèche courte»

Jeannot Volpé, qui a été ministre des Finances et ministre des Ressources naturelles, puis chef par intérim du Parti progressiste-conservateur, n’est pas non plus d’accord avec la manière dont Blaine Higgs mène la province.

Tellement qu’il a annoncé en février 2021 son départ du parti.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, mercredi, il a réitéré sa position: «J’ai quitté le parti parce que je ne suis pas d’accord avec les valeurs et la manière de fonctionner du chef actuel.»

M. Volpé n’accepte pas non plus certains calculs politiques du premier ministre.

«En 2018, Blaine Higgs a compris qu’il pouvait gagner les élections sans les francophones. S’il n’y a pas de francophone dans le caucus, il n’y a personne qui va nous défendre.»

En 2021, des partisans ont réagi lorsqu’ils ont appris que l’ancien chef et ministre demandait son retrait de la liste progressiste-conservatrice.

«L’an passé, des membres du parti m’ont dit: « il (Higgs) ne sera pas là longtemps. » Beaucoup ne sont pas contents et ils m’ont dit: « reste avec nous. »»

Le récent démêlé qui a opposé Dominic Cardy et Blaine Higgs, et qui s’est achevé par une rupture, ne surprend nullement M. Volpé.

«Higgs a la mèche courte. Il est vindicatif et il attaque qui ose le toucher. Qui ose commenter ce qu’il fait, c’est dehors!»