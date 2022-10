Dès le 20 janvier, il faudra composer dix chiffres pour faire un appel au N.-B.

La composition téléphonique locale à 10 chiffres sera introduite au Nouveau-Brunswick dans trois mois, le 20 janvier .

L’Alliance des télécommunicateurs explique que la population devra donc composer l’indicatif régional suivi du numéro de téléphone à sept chiffres pour établir une communication locale, selon ce qu’a décidé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). La composition locale à 10 chiffres permettra la mise en service, en avril 2023, d’un nouvel indicatif, le 428, dans le territoire desservi par l’indicatif 506, qui atteindra sous peu sa pleine capacité.

Lucie Papineau Pugliese, porte-parole pour l’Alliance des télécommunicateurs, signale que les consommateurs et les entreprises devront reprogrammer leurs systèmes et appareils de communication avant le 20 janvier. Puisque les entreprises de communications ont déjà adapté leurs réseaux à ce mode de composition locale, Mme Papineau Pugliese encourage la population à composer dès maintenant les dix chiffres pour tous leurs appels locaux.

À compter du 20 janvier 2023, tous les appels locaux composés sans les dix chiffres pourraient être interceptés par un message réseau avant d’être acheminés, ce qui pourrait nuire à l’établissement de communications de données.

Les consommateurs et les entreprises doivent ajouter l’indicatif régional 506 à tous les numéros de téléphone en mémoire dans leurs différents appareils de communication incluant les appareils filaires et sans fil, les composeurs automatiques, ordinateurs, systèmes d’alarme et service d’alerte médicale. Ils doivent également inclure leurs numéros avec les 10 chiffres sur les chèques, la publicité et la papeterie et s’assurer de mettre à jour les bases de données de fournisseurs, employés, clients et autres.

Tous ces ajustements devront avoir été complétés au plus tard le 20 janvier.

Lorsque l’indicatif 428 sera implanté à compter du 29 avril prochain, les consommateurs avec un numéro dans le 506 le conserveront. L’indicatif 428 sera utilisé pour les nouveaux numéros seulement, lorsque la banque de numéros dans le 506 sera complètement épuisée.