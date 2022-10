Éradication de l’achigan à petite bouche: la 2e phase du projet compromise

La seconde phase du projet d’éradication de l’achigan à petite bouche dans le bassin versant de la rivière Miramichi n’a finalement jamais pu être réalisée.

La déception est palpable au sein des membres du groupe de travail qui pilotait ce dossier depuis plusieurs mois.

Le groupe avait pourtant tous les permis nécessaires en sa possession afin de procéder à la seconde phase du projet d’éradication, mais ceux-ci n’étaient toutefois valides que jusqu’à la fin septembre. Finalement, le projet n’a pu être complété dans les temps.

«Nous n’avons pas été en mesure d’aller de l’avant avec la seconde phase», confirme avec déception Neville Crabbe, porte-parole du groupe de travail.

Le projet avait comme objectif d’éradiquer l’achigan à petite bouche de ce bassin versant. Introduite illégalement dans un lac au début des années 2000, cette espèce est considérée comme invasive puisqu’elle est nuisible aux espèces indigènes (saumon, truite, éperlan, omble, etc.). Il devait se faire initialement en deux phases. La première – qui consistait à traiter à la roténone le lac Brook et une portion de 15 km de la rivière Miramichi Sud-Ouest – a été effectuée avec succès du 8 au 10 septembre.

«Tout s’est déroulé à merveille, sans blessure, sans incident. Au chapitre opérationnel, ce fut un succès sur toute la ligne», soutient M. Crabbe, notant qu’un rapport détaillé de cette opération est en cours de production.

Mais le soupir de soulagement lancé par les promoteurs du projet à ce moment – heureux de pouvoir enfin aller de l’avant après plusieurs reports – s’est depuis transformé en soupir d’exaspération alors qu’ils ont de nouveau dû plier bagage avec un projet inachevé, à demi réalisé.

La raison derrière l’échec de la mise en œuvre de la seconde phase demeure toutefois encore floue. Elle serait néanmoins liée au mouvement d’opposition qui freine ce projet depuis plus d’un an. À la Fédération du saumon de l’Atlantique, on marche sur des œufs lorsqu’interrogé sur la cause de cette annulation.

«Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est qu’elle est reliée à une combinaison de facteurs», indique le porte-parole, faisant référence à l’injonction de la Cour qui a freiné le projet en août, injonction demandée par certains propriétaires riverains du Lac Brook.

Cette fois-ci par contre, il n’y avait pas d’injonction en vigueur, aucune restriction d’ordre judiciaire.

«C’est vraiment dommage et je dois dire qu’on en est encore tous ébranlés. On est encore à digérer ce nouveau report et à étudier nos stratégies pour voir quelles seront nos prochaines actions. Aucune décision n’a ainsi encore été prise pour la suite des choses. On va prendre quelques semaines pour réfléchir sur tout ce qui est arrivé et voir si nous allons remettre ou pas cela à l’an prochain», note M. Crabbe.

La phase 2 du projet comprenait le traitement simultané du lac Miramichi (là où la majorité des observations de ce poisson ont été rapportées), du lac Brook et du tronçon de 15 km de la rivière Miramichi Sud-Est. Ce double traitement dans le lac Brook et la rivière était jugé nécessaire puisque le système y est plus complexe et comporte davantage de zones de refuge pour l’achigan à petite bouche.

Puisque le projet n’a pu être terminé dans les délais prescrits, les barrières de protection qui empêchaient les poissons capturés de se rendre dans les zones de traitement ont été retirées. Du coup, ceux-ci ont pu regagner leur habitat en toute sécurité.

Selon M. Crabbe, le fait que la seconde phase n’ait pu avoir lieu – donc que le projet demeure incomplet – n’est pas sans conséquence puisqu’il vient réduire la portée de l’effort d’éradication.

«Nous sommes contents de ce que nous avons réussi à accomplir (la phase 1), et en même temps déçus de ne pas avoir pu mener tous les travaux à terme. Mais c’est clair qu’à nos yeux, ce projet était la bonne chose à faire pour l’écosystème de la rivière», souligne-t-il.