Le prix du crabe s’effondre

La saison 2022 a été rude pour les usines de transformation du crabe, dont le prix s’est réduit de presque 60% depuis le début de l’année. La demande ralentit et l’industrie peine à écouler son produit.

Après avoir atteint des sommets, le prix du crabe des neiges a chuté de plus de 60% cette année. Il s’agit de la chute la plus importante en 30 ans alors que la demande s’est effondrée sur le marché de détail des États-Unis, explique l’analyste du marché des produits de la mer John Sackton.

Le président de Seafood Datasearch Market Consulting note que l’inflation entraîne un changement des habitudes.

«L’incertitude économique pousse les consommateurs à éviter de prendre le moindre risque», souligne-t-il.

Gilles Thériault, président de l’association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, parle d’une «année très difficile», alors que ses membres ont essuyé de sérieuses pertes.

«Nous avons eu beaucoup de crabes sur les bras pour un bon moment. La plupart des transformateurs ont réussi à écouler entre 80% et 90% du crabe, mais à un prix beaucoup plus faible», dit-il.

Il faut dire que le prix du crustacé avait atteint des niveaux sans précédent depuis le début de la pandémie. Le prix du crabe des neiges d’une grosseur de cinq à huit onces est ainsi passé d’environ 5$ en 2016 à près de 16$ en 2021. Le retour de balancier a été fulgurant.

«Les consommateurs ne sont pas prêts à payer des prix de 20$ la livre de crabe, c’est une réaction du marché, le prix avait atteint un plafond, puis il a chuté de façon drastique», décrit Gilles Thériault.

«On ne connaitra plus les prix sur le marché comme on a connu en 2021, c’était une anomalie qui a provoqué un crash. Ce rééquilibrage est arrivé à la fin de la saison, une fois que les pêcheurs ont été payés à de très bons prix. Il y a eu des gagnants et des perdants.»

La saison de pêche a aussi été plombée par l’arrivée sur le marché américain d’importantes quantités de ce crustacé en provenance de la Russie.

«Les consommateurs se retirent du marché et les inventaires s’accumulent», décrit Luc LeBlanc, conseiller en pêches à l’Union des pêcheurs de Maritimes. «Le marché du crabe des neiges est très dépendant des États-Unis, alors que le marché du homard est plus diversifié, il y a plus de possibilités d’écouler le produit.»

Peut-on s’attendre à un retour à la normale en 2023?

«Il est un peu tôt pour voir ce qu’il se passera au printemps prochain, répond Gilles Thériault. S’il y a encore des invendus sur le marché, la situation sera difficile pour tout le monde.»

À l’ouest du continent, le gouvernement de l’Alaska a décidé récemment l’annulation de la saison de pêche. Depuis 2018, la population de crabes des neiges a diminué de façon draconienne dans le détroit de Béring, un déclin que les scientifiques attribuent à la hausse des températures. Cela pourrait profiter à l’industrie néo-brunswickoise.

«Le malheur des uns fait le bonheur des autres, les volumes seront plus faibles et le marché pourrait se renverser en notre faveur», anticipe Luc LeBlanc.

La disparition de crabe dans la mer de Béring interroge quant à l’avenir de la ressource dans le golfe du Saint-Laurent, reconnait l’employé de l’UPM.

«C’est un effet des changements climatiques qu’on appréhende, le crabe des neiges est une espèce qui tolère les fluctuations de température dans l’eau. À moyen terme, c’est inquiétant pour nous.»

En mars 2022, le ministère Pêches et Océans Canada a indiqué que la population dans le sud du golfe était actuellement en «bonne santé» et a fait passer le quota de 24 261 à 32 519 tonnes.