Protection du pluvier siffleur: CNC fait l’acquisition de 29 hectares dans la région de Miramichi

L’organisme à but non lucratif Conservation de la nature Canada (CNC) a fait l’acquisition de 29 hectares dans la région de Miramichi pour la protection du pluvier siffleur.

Le pluvier siffleur est une espèce de petits oiseaux qui vivent en Amérique du Nord, notamment sur les côtes de l’Atlantique. Il est considéré comme une espèce en voie de disparition à l’échelle mondiale.

La principale cause est la perte d’habitats en raison de la trop grande présence humaine dans les zones côtières et aux changements climatiques qui ont un impact sur leurs territoires.

Les 29 hectares récemment achetés par CNC ont élargi la superficie de la réserve naturelle d’Escuminac, située à 55 kilomètres à l’est de Miramichi. La taille de l’aire de conservation est maintenant de 326 hectares.

Elle renferme notamment la plage d’Escuminac, un lieu s’étendant sur 10 km qui est favorable à la nidification.

«Nous sommes ravis d’avoir l’occasion d’agrandir notre réserve naturelle d’Escuminac. Ces terres nouvellement conservées sont essentielles pour assurer dans la région la présence durable du pluvier siffleur», affirme Denise Roy, représentante en conservation au Nouveau-Brunswick pour CNC.

La parcelle est située dans une zone pour la conservation des oiseaux, étant un refuge écologique pour plus de 20 espèces, certaines étant désignées en voie de disparition.

Le projet avait un budget total de 55 000$. Le financement a été rendu possible en partie grâce à la participation du gouvernement du Canada via le Programme de conservation du patrimoine naturel, faisant partie du Fonds de la nature du Canada.

Le U.S. Fish and Wildlife Service a aussi contribué financièrement avec certains donateurs privés et une levée de fonds a été organisée par CNC.

L’organisme va continuer à faire l’observation des pluviers siffleurs, à entretenir la réserve naturelle et à diminuer la présence des menaces pour les oiseaux. Le tout en collaboration avec l’organisme Oiseaux Canada. Il est aussi prévu d’acquérir des hectares supplémentaires pour agrandir davantage la réserve naturelle. «Si on regarde la réserve comme un casse-tête, on vient d’acquérir de nouvelles pièces, a souligné Denise Roy. Notre but, c’est de compléter le puzzle en entier.»