Quel avenir pour l’immersion française au N.-B.?

Parents et enseignants s’inquiètent du sort que réservera le gouvernement Higgs au programme d’immersion français après la démission de Dominic Cardy. Le nouveau ministre de l’Éducation, Bill Hogan, se veut rassurant.

Jeudi dernier, Dominic Cardy claquait la porte du conseil des ministres avec fracas. Dans une lettre de démission incendiaire, il affirme que le premier ministre Blaine Higgs a fait pression sur son ministère pour mettre fin au programme d’immersion française d’ici septembre 2023.

Son remplaçant, Bill Hogan, affirme que ce n’est pas l’intention de son gouvernement.

«Je suis très préoccupé du fait que l’impression a été donnée que nous voulions abolir l’immersion complètement l’année prochaine, en septembre. C’est simplement faux», a-t-il déclaré mercredi, en mêlée de presse.

«Il n’est pas censé tout éliminer et de passer à quelque chose de nouveau. Tout enfant actuellement en immersion pourra continuer le programme. Nous étudions la mise en place en septembre d’un nouveau programme qui soit complet et qui réponde aux besoins que nous avons.»

Plusieurs options sont actuellement à l’étude, précise le ministre, qui espère définir le modèle d’apprentissage du français langue seconde d’ici trois mois.

«Ce que nous voulons, c’est que nos enfants aient un niveau suffisant pour converser en français parce que nous sommes dans une province bilingue», ajoute-t-il.

Actuellement, moins de la moitié des nouveaux diplômés du secteur anglophone peuvent avoir une conversation en français. Benoit Lanteigne, porte-parole du ministère, mentionne quant à lui la nécessité d’«adapter les programmes pour rendre le processus plus facile pour les familles et les rendre accessibles à un plus grand nombre d’élèves». L’immersion française n’est offerte que dans 70 des 205 écoles anglophones de la province.

Plus tôt cette année, les commissaires responsables de la révision de la Loi sur les langues officielles, John McLaughlin et la juge Yvette Finn ont proposé une approche «immersive» commune pour tous les élèves anglophones, afin de combler l’écart entre les groupes d’immersion et le reste des élèves.

Ils constataient notamment que presque tous les élèves ayant des troubles d’apprentissage ou de comportement se retrouvent dans le programme d’anglais principal.

L’organisme Canadian Parents for French New Brunswick défend plutôt le maintien du programme d’immersion, et souhaiterait le voir étendu.

Son directeur général, Chris Collins, appelle le gouvernement à «ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain». Il souligne le fait qu’en 2021-2022, 93,2% des 1391 élèves évalués ont atteint un niveau intermédiaire, avancé ou supérieur, et dépassaient le niveau de bas ou débutant.

«L’immersion française s’est révélée être très efficace. Nous devons arrêter de changer la façon dont on enseigne le français aux anglophones tous les quatre ans, lance M. Collins. Il est préoccupant que le gouvernement veuille introduire un programme inconnu et qui n’a pas fait ses preuves.»

Dans une lettre ouverte, le président de l’Association canadienne des professionnels de l’immersion, Wybo Ottenbreit-Born, se dit «extrêmement préoccupé» par les allégations de Dominic Cardy. Il estime que l’immersion est «encore la meilleure façon de devenir bilingue grâce au système éducatif».

«Dans la seule province bilingue du Canada, éliminer les programmes d’immersion française est contreproductif et les conséquences d’une telle décision ne peuvent que placer la barre du bilinguisme encore plus bas», écrit-il.

«Nous nous inquiétons du fait que le premier ministre choisit d’apporter des changements au système d’éducation selon son état émotionnel plutôt qu’en fonction de preuves solides. Il est très troublant de perdre un allié tel que M. Cardy.»

Le chanteur David Myles, francophile de toujours, s’est lui aussi invité dans le débat. Dans une vidéo publiée sur Twitter, il décrit comment le programme lui a ouvert des portes et plaide pour son maintien.

«Je suis tellement reconnaissant d’avoir fait l’immersion française, lance-t-il. Nous devons l’appuyer et ne pas nous en détourner. C’est quelque chose que nous faisons bien au Nouveau-Brunswick.»