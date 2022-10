Vols d’identité: les dossiers ont été pris dans les poubelles de Rallye Motors

La GRC a identifié 30 victimes potentielles de fraude et de vol d’identité qui auraient été commis par des personnes ayant mis la main sur des documents jetés par le concessionnaire Rallye Motors qui comprenaient des informations personnelles et financières de ses clients.

D’autres victimes potentielles ont été identifiées parmi les clients de Rallye Motors mais n’ont pas encore été confirmées, selon le sergent Mathieu Roy, de la GRC de Codiac.

L’enquête a débuté avec l’arrestation d’une femme en juin 2022 pour un autre motif. Elle possédait des documents contenant des renseignements personnels et financiers de plusieurs personnes.

Ces documents provenaient des concessionnaires Rallye Motors Hyundai et Rallye Motors Mitsubishi, à Moncton. Selon la GRC, des personnes non associées à ces magasins d’automobiles ont utilisé ces documents pour commettre des vols d’identité.

«Il y a des personnes qui ont pu avoir ces documents-là et qui ont commis des fraudes d’identité, ou ouvert des comptes sous des noms qui n’étaient pas à eux. Ils ont utilisé ces informations-là pour commettre des fraudes», indique le sergent Roy.

Benoît Jolette, surintendant par intérim de la GRC de Codiac, a affirmé à une réunion de l’Autorité policière régionale de Codiac en septembre que ces individus ont récupéré les dossiers de plus de 100 personnes des poubelles de l’entreprise.

Les fraudes commises et les tentatives de fraude totalisent près d’un million de dollars et comprennent des véhicules de luxe et d’autres objets, dont certains d’une valeur de 70 000$.

Le sergent Mathieu Roy affirme que la façon dont ces documents ont été jetés par Rallye Motors ne fait pas partie de l’enquête en ce moment.

L’entreprise Rallye Motors a refusé tout commentaire lors d’un appel au magasin Rallye Motors Hyundai. L’entreprise a affirmé sur Facebook qu’elle collabore avec l’enquête.

Lundi, la GRC a fait appel à toute personne qui aurait acheté un véhicule chez l’un de ces deux concessionnaires entre 2012 et 2017 de vérifier leur dossier de crédit en cas d’irrégularité.

Deux personnes comparaîtront en janvier

La GRC a recueilli suffisamment de preuves pour déposer des accusations, selon Mathieu Roy.

Les policiers ont exécuté quatre mandats de perquisition en lien avec l’enquête de juillet à septembre, à Moncton.

Une quantité importante de documents ont été saisis au cours des perquisitions.

Un homme âgé de 41 ans et une femme âgée de 27 ans, tous les deux de Moncton, ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête. Ils ont été remis en liberté et leur comparution en cour provinciale à Moncton est prévue pour le 24 janvier 2023.