Des contes acadien centenaires retrouvés dans le grenier d’un presbytère

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le professeur à la retraite Ronald Labelle lance le livre Contes d’Acadie, qui met en valeur une œuvre longtemps restée anonyme, soit celle de Thomas LeBlanc.

En 1963, l’archiviste Ronald LeBlanc trouve un curieux manuscrit dans le grenier du presbytère de l’église Saint-Thomas à Memramcook. Les 219 feuillets, écrits à la main, non datés et non signés, comprennent cinq contes inspirés du folklore acadien.

Le manuscrit écrit dans les années 1920 a failli se retrouver à la poubelle. Cent ans plus tard, un lancement a lieu à son sujet le 20 octobre au Musée acadien de l’Université de Moncton.

«Enfin, c’est une réalité», dit Ronald Labelle. Ce dernier a réussi à attribuer l’œuvre à Thomas LeBlanc qui a entre autres été journaliste pour le journal La Voix d’Évangéline entre 1938 et 1943.

Selon le docteur en ethnologie, Thomas LeBlanc est décédé subitement en 1943, à l’âge de 43 ans.

«C’est pourquoi ses manuscrits ont été dispersés, exprime-t-il. Le manuscrit Contes d’Acadie, manuscrit incomplet anonyme, était au Centre d’études acadiennes depuis toujours.»

D’après le professeur, Marguerite Maillet avait parlé de ce manuscrit dans l’histoire de la littérature acadienne et l’historien Régis Brun s’en était inspiré aussi. «Mais on ne savait pas d’où ça venait», admet-il.

En 2006, Jean Bernard, reconnu pour ses travaux en généalogie, travaillait à contrat au Centre d’études acadiennes.

«Il classait des fonds anonymes et il a vu dans ces fonds des notes qui venaient de Thomas LeBlanc», indique Ronald Labelle.

Ce dernier avait un intérêt marqué pour les contes.

«J’ai pris le fond Thomas-LeBlanc pour voir ce qu’il avait comme contenu par rapport aux contes. Je suis tombé sur les notes que Jean Bernard avait intégrées dans le fond Thomas-LeBlanc», explique le chercheur dont le travail a été comparé à celui d’un détective.

Il a constaté en consultant ces notes que les légendes racontées étaient les mêmes que celles du conte Les sorciers de la côte qui se trouvait dans le manuscrit anonyme.

«J’ai commencé à comparer tout ça, et là les indices se sont multipliés, informe Ronald Labelle. Si on avait examiné ça à fond, on aurait vu tout de suite que c’était lui l’auteur», dit-il en parlant de Thomas LeBlanc, qui n’a jamais réussi à publier de livre de son vivant.

Selon l’ethnologue, M. LeBlanc avait entamé une carrière comme collecteur de chansons.

«Il était linguiste, historien, auteur littéraire et journaliste. Il n’a pas été reconnu de son temps parce qu’il était d’après moi trop avant-gardiste. C’était un visionnaire.»

Qui était Thomas LeBlanc?

Thomas LeBlanc est né à Sackville.

«Sa mère était célibataire et vivait à Sackville, explique Ronald Labelle. Elle est ensuite déménagée à Fox Creek chez ses parents. Il a grandi à Fox Creek.»

Il s’appelait Thomas Gauvin jusqu’à l’âge de 11 ans. Par la suite, sa mère s’est mariée avec un dénommé Jacques LeBlanc et Thomas a pris le nom de LeBlanc.

Intéressé dès son jeune âge par le folklore acadien, il s’est surtout fait connaître par sa collection de plus de 1000 chansons traditionnelles acadiennes.