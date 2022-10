Des techniciens dans les ambulances afin de faciliter les transferts de patients

Un technicien médical pourrait bientôt intégrer les ambulances de la province et remplacer un poste de travailleur paramédical. Cet ajout, croit-on, permettrait de soulager la pénurie actuelle dans le secteur ambulancier.

C’est connu, les ambulanciers constituent une ressource rare et les besoins sont criants pratiquement partout. Afin de réduire l’ampleur du problème, Médavie et le gouvernement provincial proposent une alternative: le recours à l’utilisation d’un technicien médical d’urgence.

Actuellement, deux travailleurs paramédicaux sont nécessaires lors de transferts entre hôpitaux. L’un est aux commandes de l’ambulance, l’autre à derrière afin d’offrir des soins au patient. L’idée consiste à libérer l’un de ces deux postes détenus par un ambulancier – celui derrière le volant – et de le remplacer par un poste de technicien. Avec les économies de personnel ambulancier qui seront créées à la suite de la mise en œuvre de cette formule, on croit pouvoir être en mesure d’augmenter le nombre d’ambulances destinées aux appels d’urgence.

«À mesure que nous pourrons ajouter des techniciens médicaux d’urgence pour aider à doter en personnel nos unités de transfert de patients dont les cas sont moins graves, un plus grand nombre de nos travailleurs paramédicaux seront disponibles pour répondre aux appels au 911, ce qui contribuera à renforcer notre capacité dans l’ensemble de la province», explique par voie de communiqué le vice-président d’Ambulance NB, Jean-Pierre Savoie.

Mais en quoi consiste le rôle d’un technicien médical d’urgence? En gros, c’est lui qui sera responsable de conduire l’ambulance.

«Ce sera sa tâche principale, mais avec plus de responsabilités. Car c’est plus qu’un simple cours de conduite», précise Julie Cyr, doyenne de l’École de la santé et des services communautaires du CCNB.

Par plus de responsabilités, celle-ci souligne que les étudiants de cette formation recevront aussi des notions de premiers soins.

«Ils vont apprendre les techniques des réanimations respiratoires, dans l’éventualité qu’ils aient à donner un coup de main à leur collègue paramédical, ainsi que quelques techniques de soin. Mais ce ne sera pas leur tâche principale. Cet aspect restera aux travailleurs paramédicaux», explique-t-elle, notant au passage que le projet, pour le moment, est surtout destiné aux transferts hospitaliers et non pour les appels d’urgences.

Le campus de Campbellton a été sélectionné notamment parce qu’il offre déjà une formation de travailleurs paramédicaux. La nouvelle formation se veut en fait une microcertification de ce programme puisqu’elle comporte certains éléments de celui-ci.

«Les deux programmes sont très différents, car on parle d’une formation de 10 semaines versus une de 54. Par contre, il y a des similitudes, notamment tout ce qui touche à la conduite des ambulances. Disons que c’est un bon compromis pour quelqu’un qui a toujours voulu être ambulancier, mais qui n’a pas les notes ou la patience de faire une formation de 54 semaines», dit Mme Cyr.

La première cohorte du programme technicien médical d’urgence débutera officiellement le 4 janvier au campus de Campbellton du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Vingt places seront offertes pour ce premier jet. Une deuxième cohorte est toutefois prévue à Bathurst si la demande le justifie. Fait intéressant, en guise d’incitatif, cette formation de dix semaines sera offerte sans frais.

Les titulaires d’un diplôme d’études secondaires, d’un diplôme d’études secondaires pour adultes ou d’un diplôme d’équivalence d’études secondaires (GED) peuvent faire une demande d’admission. La sélection des candidats se fera en collaboration avec Ambulance NB.

Selon Mme Cyr, la formation a aussi cela d’intéressant que plusieurs cours seront crédités pour le programme de soins paramédicaux primaires. Les étudiants pourront ainsi avoir l’option de poursuivre dans cette branche par la suite avec déjà certains acquis en poche.