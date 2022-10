Le Nouveau-Brunswick et la Louisiane veulent renforcer leurs liens

Une nouvelle entente a été signée entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane pour permettre un resserrement des liens culturels, artistiques et patrimoniaux.

Elle a été approuvée lors d’une cérémonie tenue à Baton Rouge par la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture Tammy Scott-Wallace et le lieutenant-gouverneur de la Louisiane Billy Nungesser.

Le projet a commencé à se former lors du Congrès mondial acadien de 2019. «Après avoir fait l’expérience d’une scène culturelle et artistique semblable à la nôtre en Louisiane, il a été facile de reconnaître la valeur apportée par les artistes, les entreprises culturelles et le caractère unique des communautés à la croissance économique de notre État et du Nouveau-Brunswick, a souligné Billy Nungesser. En renforçant nos liens culturels, nous pouvons créer de nouvelles possibilités de croissance économique entre nos deux régions.»

Le protocole d’entente reconnaît l’apport des personnes, des organismes, des entreprises et des communautés créatives et dynamiques au mieux-être économique du Nouveau-Brunswick et de la Louisiane.

Il porte sur des initiatives dont le but est de promouvoir les liens culturels, artistiques et patrimoniaux entre les deux régions, ainsi que de mettre en commun des pratiques exemplaires du domaine créatif, des lieux patrimoniaux et des espaces muséaux qui pourraient favoriser de nouveaux partenariats et des activités transfrontalières, en plus de déterminer les besoins des deux régions en matière de perfectionnement professionnel dans les secteurs du patrimoine et de la culture en collaboration avec des établissements d’enseignement.

La première phase de l’initiative se concentrera sur l’examen des tâches ainsi que d’identifier les principes communs entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane pour pouvoir guider les efforts futurs. Cela permettra d’évaluer les priorités et les possibilités de l’entente.

Les deux gouvernements vont consacrer des ressources humaines en provenance de leurs organismes respectifs pour pouvoir réaliser les initiatives. Une personne de chaque gouvernement sera aussi nommée pour servir de point de contact.

«Nous entretenons une relation unique comme en témoignent les liens étroits entre les communautés acadienne et cajun, a déclaré Mme Scott-Wallace. Cette entente créera de nouvelles possibilités pour les artistes, les interprètes, les organismes et les entreprises œuvrant dans le domaine de la création.»