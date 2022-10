Regroupement contesté: le DSL de Chiasson-Savoy demeurera avec l’Île-de-Lamèque

La cour a rendu sa décision: le DSL de Chiasson-Savoy fera bel et bien partie de l’entité 15, avec l’Île-de-Lamèque. Des citoyens avaient contesté cette décision du ministre Daniel Allain, et voulaient plutôt que le DSL fasse partie de l’entité 16, soit Shippagan.

Le porte-parole d’un comité de citoyens qui s’opposait à ce changement, Gastien Godin, avait réclamé une révision judiciaire.

Selon lui, la décision était le résultat d’un processus «irrégulier» et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale avait agi de façon déraisonnable.

Dans sa décision, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, la juge Danie Roy, de la Cour du Banc du Roi, donne plutôt raison au ministre.

«J’arrive à la conclusion que la décision (…) n’était pas déraisonnable et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. (…) La requête est rejetée et la décision du ministre est maintenue.»

Le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale, publié en novembre 2021, avait d’abord proposé que les résidents du DSL de Chiasson-Savoy fassent partie de l’entité 16, avec la ville de Shippagan, Le Goulet et d’autres DSL.

Selon Gastien Godin, le ministre avait donc créé des attentes dans la population, qui s’attendait à ce que Chiasson-Savoy soit annexée à Shippagan.

Mais le 15 février 2022, le ministre a répondu à une demande des maires de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, et a accepté de regrouper Chiasson-Savoy avec ces municipalités au lieu de Shippagan.

Selon la juge, malgré le livre blanc, le gouvernement n’avait pas créé une «assurance ou une certitude» que Chiasson-Savoy ferait partie de l’entité 16.

Il faut maintenant «aller de l’avant avec la réforme», selon le ministre Daniel Allain, qui rappelle que l’élection des nouveaux conseils municipaux est prévue pour le mois prochain.

«C’est la première fois que les gens des DSL de Chiasson-Savoy vont avoir le droit de vote.»

Il affirme qu’il ne modifiera pas sa décision: Chiasson-Savoy fera partie de l’Île-de-Lamèque.

Il dit toutefois que son gouvernement déposera un projet de loi, au printemps 2023, pour créer une commission municipale qui sera notamment chargée d’examiner des demandes visant à redessiner les frontières des municipalités.

Il avance que les «décisions administratives» au sujet des regroupements doivent être enlevées des mains des politiciens.

«Ce n’est pas tout le temps le côté politique qui doit prendre des décisions.»

S’ils le veulent, des résidents de Chiasson-Savoy pourront alors remettre cette question sur le tapis, selon le ministre.

«Il y a eu des défis, et certaines personnes nous ont questionné, donc il y a des gens qui ont questionné notre décision. On vit dans une démocratie, il faut avoir une structure où on peut faire appel.»