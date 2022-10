Une semaine des aînés très appréciée à Tracadie

Une cérémonie de thé à l’anglaise ainsi qu’une exposition d’œuvres d’artistes locaux ont clôturé vendredi la semaine des aînés de Tracadie.

La journée a été organisée par les membres de l’Université du Troisième Âge de Tracadie (UTAT), en collaboration avec l’organisme Municipalité Amie des Aînés.

C’était la première fois qu’une activité de ce style était organisée. «On s’est dit que pour la clôture, il faut que ce soit coloré, qu’il y ait des gens présents, que l’on cerne bien nos aînés, qu’on leur offre de la musique et que l’on soit là pour eux», a expliqué la membre du comité organisateur Izella Comeau.

L’événement s’étant déroulé au Marché centre-ville de Tracadie était l’occasion de montrer les différentes sculptures, peintures, photographies et autres créations artistiques des membres de l’UTAT.

Le public était invité à porter un chapeau pour apporter plus d’ambiance à la manière d’une véritable cérémonie de thé à l’anglaise. Certains des couvre-chefs provenaient de l’atelier de création de chapeaux s’étant tenu plus tôt dans la semaine.

Il y a aussi eu avant la cérémonie une démonstration de Tai Chi par deux membres de l’UTAT.

La cérémonie a été accompagnée par la musique du pianiste Samuel Gauvin, ravi de s’être déplacé pour animer les gens.

Le public a beaucoup apprécié la journée. «C’est une activité qui est nouvelle et je voulais essayer ça, raconte la citoyenne de Tracadie Albertine Basque. Je trouve que c’est un beau moyen de célébrer la semaine des aînés.»

Le bouche-à-oreille a aussi bien fonctionné, tellement que les organisateurs ont presque manqué de place. «C’est intéressant comme activité, affirme le citoyen Patrice Robichaud. Il y a même plus de personnes que ce qui était prévu. Ils ont essayé quelque chose de neuf et ça a marché.»

Pour Izella Comeau, cette journée et le reste de la semaine servait à rappeler la place des aînés dans la communauté. «Entre nous les aînés, on se serre les coudes, on se fait plaisir, on agrémente nos journées. Je veux que les gens, la société et les communautés voient que l’on existe, qu’il y a un paquet d’aînés qui sont prêts à faire des choses. On est la majorité de la population de la province, on veut faire parler de nous.»