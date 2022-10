Vitalité: plutôt qu’un médecin de famille, une équipe multidisciplinaire

La PDG du réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, a conscience des préoccupations qu’ont les Néo-Brunswickois concernant l’accès aux soins. Elle en a témoigné lors d’une table ronde virtuelle organisée par l’organisme Dialogue NB.

«On a trouvé l’année très difficile», a exprimé une mère en s’adressant à la Dre France Desrosiers.

Lynn Power a raconté son quotidien assombri par les problèmes de santé qui affectent deux de ses filles. La plus jeune souffre d’une maladie cardiaque sévère.

«Elle doit se rendre deux ou trois fois par an à l’hôpital de Halifax, a dit Mme Power. Nous y allons pour un ou deux jours. Les soins banals, dentaires par exemple, ne se font pas ici non plus, parce qu’ils nécessitent une anesthésie et la présence de cardiologues. Ce sont des dépenses et du stress.»

L’enseignante de langues au campus de la Péninsule acadienne du CCNB croit par ailleurs qu’un meilleur suivi aurait permis d’éviter à une autre de ses filles des évanouissements réguliers.

«On a un genre de diagnostic depuis deux semaines. Mais ça fait un an et demi qu’on patauge dans le système de santé, a déploré Mme Power. Si on avait pu avoir une prévention à temps, peut-être que ces pertes de consciences n’auraient pas été prolongées. Je suis pourtant capable de chercher des ressources, je pose des questions et je parle les deux langues officielles.»

«C’est quelque chose qui me touche beaucoup, a répondu Dre Desrosiers. J’ai cinq enfants, alors je peux me mettre dans vos souliers. Je n’essaye pas de dire que le système est parfait. Il y a de gros, gros défis. Ce que je veux, c’est que nous arrivions à les identifier ensemble, à les prioriser ensemble et à s’y attaquer ensemble.»

La PDG de Vitalité a assuré qu’elle souhaite se rapprocher des communautés et construire l’avenir du système de santé avec elles.

«C’était un projet primordial dans ma tête quand j’ai postulé pour mon poste, a-t-elle affirmé. Quand la pandémie s’est calmée, les discussions ont débuté. On veut faire ça sous forme de cycles, afin d’identifier les priorités des communautés avec elles.»

Monter des équipes multidisciplinaires

Dre Desrosiers a indiqué que l’un des plus importants travaux de Vitalité est l’amélioration de l’accès aux soins primaires.

«C’est ce dont j’entends parler le plus parmi les préoccupations des citoyens, a-t-elle témoigné. Qu’est-ce qu’un soin de santé primaire? Dans notre définition, c’est le service fourni par toute ressource de première ligne (travailleurs sociaux, psychologues, pharmaciens, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc.). C’est beaucoup plus large que l’accès à un médecin de famille.»

Et pour cause, les Néo-Brunswickois étaient 91% à avoir un fournisseur de soins de santé primaire (un médecin de famille ou une infirmière praticienne) en 2020, selon un sondage du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB). Cependant, seule la moitié de la population accédait au service en temps opportun (cinq jours ou moins).

«Il faut arrêter de vouloir un médecin de famille par patient. Il faut penser à des équipes de soins qui travaillent de façon intégrée. Il faut offrir différemment les soins», a plaidé Dre Desrosiers.

C’est aussi la suggestion du directeur du CSNB, Stéphane Robichaud. Il estime que tous les Néo-Brunswickois devraient obtenir des rendez-vous en cinq jours ou moins pour des soins primaires. Si la province rate cet objectif, c’est notamment à cause de son taux élevé de cabinets individuels (55% dans la province contre 15% au pays), selon lui.

«Même si des défis de recrutement existent, on devrait faire beaucoup mieux avec les ressources qu’on a, en les organisant mieux», a jugé M. Robichaud.

Il pense qu’un patient souffrant d’une maladie chronique peut souvent se contenter d’un diététicien, d’un infirmier ou d’un assistant capable de lui expliquer son état et ses médicaments, dans une équipe multidisciplinaire.

«Il faut aussi revoir les structures de gestion et mettre en place une certaine imputabilité de chacune des régions», préconise M. Robichaud.

En décembre 2021, il a estimé nécessaire qu’une institution publique connaisse les médecins de famille et les infirmières praticiennes disponibles, puis qu’elle leur donne des objectifs. Il a proposé que les régies de santé, responsables des hôpitaux, jouent ce rôle.

«Il faut faire participer les communautés efficacement, a ajouté jeudi M. Robichaud. Il est impossible d’amener des changements sans que les communautés en fassent partie. Elles vivent différentes réalités et ont différentes ressources.»

«Je dénote une volonté de faire une différence parmi les gens, a témoigné l’ancien directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule Acadienne, Léo-Paul Pinet. Maintenant, il faut trouver comment les intégrer pour qu’on puisse trouver ensemble des éléments de solution.»

Utiliser la technologie

Afin d’améliorer l’accès aux soins primaires, Dre Desrosiers a par ailleurs évoqué les possibilités offertes par la technologie.

«La majorité de nos médecins de famille et infirmières praticiennes proposent l’option des consultations à distance aujourd’hui, a-t-elle indiqué par exemple. Près de 50% des visites en médecine familiale sont facturées en télémédecine. Quand même! Tout ce qui peut se faire à distance se fait. C’est là pour de bon.»

Dre Desrosiers a aussi exposé des projets pilotes pour utiliser le numérique à son plein potentiel afin de diminuer le besoin en ressources humaines et de diminuer les déplacements des patients.

«On en a avec nos spécialistes en santé respiratoire pour nos patients qui ont des maladies pulmonaires avancées ou des insuffisances cardiaques, afin de surveiller leurs signes vitaux à domicile, avec des informations directement envoyées aux médecins, a-t-elle décrit. C’est plus pour le futur, mais nous sommes en pourparlers avec de grandes compagnies d’innovation technologique.»