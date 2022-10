Un refuge pour les femmes autochtones victimes de violence

L’an prochain, les femmes victimes de violence domestique, de même que leurs enfants pourront ce tourner vers un nouveau centre d’accueil à Natoaganeg (Eel Ground), près de Miramichi.

Il desservira femmes, enfants et membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ des 15 communautés micmaques et wolastoqey néo-brunswickoises.

Le nom du refuge, Nignen, signifie «notre maison», indique la directrice générale de l’organisme, Anita Boyle.

«Nous aurons 12 lits dans notre établissement, mais aussi un espace dédié aux enseignements spirituels et culturels et un lieu où les enfants pourront apprendre et jouer», décrit-elle.

«Les services d’un conseiller en santé mentale et d’autres services de santé seront accessibles à proximité et nous pourrons recevoir la visite d’une infirmière examinatrice en agressions sexuelles.»

La communauté de Natoaganeg s’est rassemblée jeudi pour une première pelletée symbolique. – Gracieuseté

La directrice souhaite également y organiser des ateliers et divers événements de sensibilisation. «Nous espérons que les femmes autochtones de partout dans la province considéreront nous rejoindre si elles recherchent un endroit où se réfugier.»

Le bâtiment d’une superficie de 11 000 pieds carrés ouvrira ses portes en novembre 2023. La communauté de Natoaganeg s’est rassemblée jeudi soir pour célébrer la première pelletée de terre.

Selon Statistique Canada, les femmes autochtones (42%) étaient près de deux fois plus susceptibles que les femmes non autochtones (22%) d’être victimes de violence physique de la part d’un partenaire intime au cours de leur vie

L’initiative est le fruit d’une collaboration entre l’organisme Mawlugutineg Mental Wellness, le North Shore Micmac District Council et la Première Nation Natoaganeg. Elle est financée à partir d’une enveloppe de 85,6 millions $ sur cinq ans partagée entre la Société canadienne d’hypothèques et de logement et Services aux Autochtones Canada pour la construction de 12 nouveaux refuges à travers le pays.