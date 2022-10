Quitter l’enfer de la toxicomanie, le chemin tortueux de Ken Poitras

Pendant une certaine période de sa vie, Ken Poitras n’aurait rien échangé contre la possibilité de consommer de l’alcool ou des drogues.

Après plus de 10 ans à vivre l’enfer, le jeune homme âgé de 31 ans, originaire du Madawaska, dit avoir trouvé le chemin de la sobriété, mais aussi de la rédemption.

Pendant 11 ans, les soirées et même les matinées bien arrosées faisaient partie du quotidien de M. Poitras. À cela se sont ajoutées les drogues, si bien qu’il décrit cette époque comme un grand moment flou de sa vie.

«Je consommais tellement que je ne m’apercevais même pas de ce que je faisais. Ce sont des années de ma vie que j’ai perdues en raison de ma consommation.»

Bien qu’il aimait déjà faire la fête et prendre un coup, Ken Poitras raconte qu’un événement est venu aggraver son état de manière drastique, soit le décès de sa conjointe de l’époque qui s’est enlevé la vie.

«C’est là que j’ai vraiment commencé les drogues et tout ça. J’avais ça sur le cœur. J’ai consommé et consommé. J’étais au point de non-retour. Je ne voulais tout simplement plus revenir à jeun, car quand j’étais à jeun, je repensais au passé et je me sentais mal.»

Après des années passées à se placer dans des situations délicates de toutes sortes en raison de ses problèmes de dépendance, Ken Poitras atteint finalement le fond du baril lorsqu’il est incarcéré à la suite d’un incident à la sortie d’un bar en 2020.

«Je me suis mis dans le trouble et je me suis retrouvé en prison. Je suis tombé dans une sorte de délire pendant deux semaines. En plus, c’était dans le temps de la COVID-19. Mon corps cherchait tellement à avoir de la drogue que j’hallucinais. Je ne faisais aucun bon sens. Quand je suis revenu un peu plus à jeun, je me suis dit que ce n’était pas de même que j’allais vivre ma vie.»

Il entreprend donc des démarches auprès de son avocat afin d’être envoyé en thérapie.

«Je savais que j’étais une bonne personne et je ne voulais pas rester en prison toute ma vie. On dirait que la drogue, ça gèle la bonne personne que tu es.»

Il a donc été accepté à la Maison Carignan, située à Trois-Rivières. Il a passé plus de sept mois en thérapie.

Maintenant sobre depuis près de deux ans, M. Poitras dit avoir beaucoup appris de sa thérapie. Il a aussi profité du soutien de sa famille dans cette épreuve. Lui et sa conjointe actuelle ont même décidé de suivre le chemin de la sobriété ensemble.

Évidemment, la tentation refait surface de temps à autre. Cependant, Ken Poitras réalise qu’il est mieux outillé et entouré pour faire face à ses démons.

«Je pense que ma famille est plus fière de moi aujourd’hui. J’ai recommencé à parler à des gens à qui je n’avais pas parlé depuis des années, parce que j’étais trop pris dans ma consommation (…) Je n’ai plus le même réseau social. Mes problèmes de consommations m’ont apporté un certain bagage que je peux utiliser.»

Ancien toxicomane, Ken Poitras a réussi à reprendre sa vie en main. – Gracieuseté

Briser les stéréotypes

Ken Poitras est bien conscient qu’à première vue, il ne ressemble pas à une personne qui inspire la confiance. Il sait que pour bien des gens qui le verraient pour la première fois, il serait considéré comme un criminel ou un bon à rien.

«Encore aujourd’hui j’ai des tatouages un peu partout sur le corps. Ça peut porter les gens à me juger, mais le fait d’être tatoué de la tête aux pieds ne fait pas de toi un “bum” ou une mauvaise personne.»

Même s’il sait qu’il ne pourra pas changer tous les jugements que les gens pourraient avoir au sujet d’une personne qui a consommé de la drogue, il souhaite tout de même en sensibiliser le plus possible et aider les gens qui vivent ces problèmes.

Dans cette optique, il partage son histoire le plus souvent possible avec des gens qui se trouvent dans une situation similaire à ce qu’il a vécu.

«Je parle avec le monde chaque jour de ma consommation. Je donne des trucs même si ce n’est pas pareil pour tout le monde. Je donne aussi des conférences dans des centres de thérapie. J’essaie de redonner aux gens qui ont de la misère.»

«Je suis fier de ma sobriété et je veux montrer que n’importe qui peut s’améliorer dans la vie et s’en sortir.»

Exploiter sa créativité

La création de son entreprise de confection de vêtements, Exil Squad, l’a aidé à poursuivre sur la route de la sobriété. Il a remplacé son désir de consommer par un désir de développer cette entreprise en exploitant l’une de ses forces: sa créativité.

«À l’école j’étais TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) alors je n’écoutais pas tellement, mais j’aimais beaucoup dessiner (…) Aujourd’hui c’est moi qui fais tous les dessins que je mets sur mes vêtements.»

Nommée Exil Squad, son entreprise a comme slogan: Live against evil (Vivre contre le mal).

«C’est une façon de dire que cette compagnie-là me sort de mon mal, car elle me permet de m’exprimer. Chaque logo que je mets sur mon linge signifie quelque chose (…) C’est une fierté pour moi de voir quelqu’un porter une de mes pièces de vêtement. Ça me rend heureux.»

En plus de son entreprise, Ken Poitras s’accroche aussi à d’autres aspects positifs de sa vie.

«Je me tiens tout le temps occupé et je n’oublie jamais d’où j’arrive parce que je sais que je ne veux plus y retourner. J’ai ma maison, ma conjointe et mes chiens. Je suis stable comme je ne l’ai jamais été.»