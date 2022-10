Révision de la LLO: Blaine Higgs profitera-t-il du discours du Trône pour afficher ses couleurs?

Nombreux sont ceux qui se demandent si le gouvernement profitera du discours du Trône de mardi afin de finalement donner suite au processus de révision de la Loi sur les langues officielles.

En décembre, les commissaires John McLaughlin et Yvette Finn ont présenté leur rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles (LLO) au gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Dix mois plus tard, Fredericton n’y a toujours pas donné suite.

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean, est de ceux qui disent mal digérer le fait que Blaine Higgs, responsable de la LLO, ne s’est toujours pas prononcé sur le travail des commissaires. D’après elle, il s’agit d’un recul en matière de langues officielles dans la province.

«On attend encore, soupire-t-elle. Ce qui me tracasse c’est qu’on n’a pas eu de réaction du premier ministre. Ce n’est pas juste le fait qu’il n’y a pas eu d’annonce à savoir quelles recommandations du rapport seront acceptées. Le gouvernement n’a pas du tout réagi, c’est inquiétant.»

Après avoir dit qu’il répondrait au travail des commissaires en juin, M. Higgs a repoussé l’affaire à cet automne.

Plusieurs militants acadiens, dont Michel Doucet, espèrent que le premier ministre profitera du discours du trône de mardi afin d’afficher ses couleurs.

«On attend déjà la réponse du premier ministre depuis bientôt un an, déplore le juriste. J’espère qu’on ne parlera pas uniquement d’immersion, mais d’une véritable révision de la LLO. Je dois toutefois avouer que je ne suis pas très optimiste que la réponse correspondra aux besoins et aux demandes de la communauté francophone.»

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) estime aussi que la rentrée législative serait l’occasion tout indiquée afin de donner suite à la révision de la LLO.

«Le premier ministre a dit qu’il répondrait cet automne, ça aurait donc du sens qu’il annonce ses intentions lors du discours du trône. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le gouvernement dit qu’il va réagir et qu’il repousse, donc on ne tient rien pour acquis», dit le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

Maintenir la pression

C’est justement afin de faire entendre la voix des minorités du Nouveau-Brunswick que la SANB organise mardi, avec la Confédération Wabanaki, un grand Tintamarre devant l’Assemblée législative.

Alexandre Cédric Doucet assure que de nombreuses tractions ont lieu en coulisse afin de faire progresser le dossier de la LLO. La SANB a aussi demandé une réunion d’urgence, le jour du Tintamarre, avec le premier ministre et certains membres du cabinet conservateur. Le gouvernement n’aurait toutefois pas encore confirmé la rencontre.

La SANB estime d’ailleurs que le gouvernement pourrait faire face à des contestations devant les tribunaux en vertu du non-respect de la Charte des droits et libertés si Fredericton opte pour le statu quo en matière de langues officielles.

Un avis partagé par Michel Doucet.

«Le premier ministre n’a aucune obligation d’avoir un projet de loi ou de faire une modification à la LLO, analyse l’ancien professeur de droit. Je ne vois pas sur quelles bases on pourrait intenter une poursuite vis-à-vis d’une non-réponse. Il pourrait toutefois y avoir une contestation au niveau de certains manquements à la LLO, par exemple la langue de travail dans la fonction publique, mais ce serait en vertu de l’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît l’égalité des deux communautés linguistiques au sein des institutions gouvernementales.»

Bien que la SANB n’ait pas encore décidé si elle pourrait entamer ce genre de démarches, l’organisme affirme que d’autres groupes y songent déjà.

«Une contestation judiciaire, ce sera quelque chose dont il faudra discuter avec notre conseil d’administration, précise Alexandre Cédric Doucet. Je peux dire qu’il y a beaucoup de pression chez d’autres organismes et c’est quelque chose qui est sur la table si le gouvernement ne dépose pas un projet de loi avant la nouvelle année.»

Avant la fin de l’année

Le bureau du premier ministre n’a pas répondu aux questions du journal à savoir si la révision de la LLO serait abordée lors du discours du trône de mardi, à quel moment le premier ministre répondra au rapport ou si un projet de loi est dans les cartons.

Une porte-parole des Langues officielles du N.-B. s’est contentée de dire que M. Higgs a déclaré, le 7 octobre, que son gouvernement répondrait au rapport avant la fin de l’année.

Bien qu’elle déplore le mutisme de Blaine Higgs, Shirley MacLean dit croire que le premier ministre comprend l’importance du bilinguisme.

«On l’entend souvent dire qu’il veut que tous les Néo-Brunswickois soient bilingues et il n’y a rien qui me laisse penser que ce n’est pas le cas. Or, le bilinguisme, ce n’est qu’une partie de notre réalité. Il y a une langue minoritaire dans la province, on a une Loi sur les langues officielles et c’est une loi constitutionnelle. Le premier ministre a de grandes responsabilités pour s’assurer de la progression vers l’égalité réelle entre les deux communautés linguistiques et, de ce côté-là, il ne fait pas son travail», lance-t-elle.