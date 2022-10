Un trio recherché par le FBI et le U.S. Marshals Service pourrait se trouver au N.-B.

Les autorités américaines poursuivent leurs efforts afin de localiser un jeune enfant de Miami qui aurait été kidnappé par son père et sa grand-mère à la fin du mois d’août dernier.

Jorge «JoJo» Morales a été vu une dernière fois le samedi matin du 27 août, à sa résidence de Miami, en Floride.

Le FBI, le U.S. Marshals Service, le Service de police de Miami-Dade et le National Center for Missing and Exploited Children collaborent à l’enquête sur cette disparition.

Une alerte Amber a été déclenchée le 2 septembre afin d’aider à retrouver le garçon qui est âgé de six ans.

Activement recherché par les autorités américaines, le petit Jorge Morales mesure trois pieds et pèse 50 livres. – Gracieuseté Le US Marshals Service offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5000$ pour toute information menant à l’arrestation de Lilliam Morales. – Gracieuseté Le US Marshals Service offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5000$ pour toute information menant à l’arrestation de Jorge Morales. – Gracieuseté

Selon les enquêteurs, l’enfant serait entre les mains de son père Jorge Morales et de sa grand-mère, Lilliam Morales.

Le US Marshals Service offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5000$ chacun pour toute information menant à l’arrestation du père âgé de 45 ans et de la grand-mère paternelle âgée de 69 ans.

Tous deux sont recherchés pour de l’interférence criminelle dans la garde d’enfants.

Le FBI offre pour sa part une récompense pouvant aller jusqu’à 10 000$ pour toute information menant au retour en toute sécurité de Jorge Morales.

Les autorités disent que le trio d’origine hispanique pourrait se trouver dans le Maine ou au Nouveau-Brunswick, après la découverte par la patrouille frontalière américaine d’un véhicule abandonné à Littleton, dans le Maine.

Des objets personnels qui appartiendraient à l’enfant ont de plus été retrouvés à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

Un détective privé, Joe Carillo, a déclaré à la chaîne de télévision NBC 6 South Florida que le père et l’enfant avaient été aperçus dans un Walgreens dans le Maine quelques jours après sa disparition.

Il a ajouté que des chiens utilisés pour aider à la recherche indiquent que le père est allé au Canada.

Certaines informations laissent croire que les fugitifs pourraient se trouver dans la région de Fredericton.

Citant la mère du jeune garçon, Yanet Leal Concepcion, le U.S. Marshals Service a indiqué que l’enfant est atteint du spectre de l’autisme et a parfois du mal à communiquer.

La mère de famille a ajouté qu’elle et le père de l’enfant se retrouvaient au cœur d’un conflit visant la garde du petit Jorge.