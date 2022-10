Alexandre Parks a été toute sa vie un exemple de courage et de persévérance

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Très engagé dans ses études et passionné par la recherche, Alexandre Parks se distingue aujourd’hui parmi les grands. Le 19 novembre, la Médaille d’excellence Louis-J.-Robichaud lui sera décernée à titre posthume.

L’honneur sera souligné dans le cadre du 17e banquet annuel de la Fondation Louis-J.-Robichaud qui se déroulera à l’école polyvalente de Shediac.

Selon la Fondation Louis-J.-Robichaud, le jeune homme décédé le 21 décembre 2017 continue aujourd’hui d’être un exemple d’intégrité et de persévérance.

«Sa résilience, sa détermination, son courage et son attitude positive décrivent sa personne unique et exceptionnelle», informe-t-elle.

«Lorsqu’ils nous ont avisés, ils nous ont expliqué que le thème du banquet était le courage et la persévérance, rapporte sa mère, Nicole Parks. Même si on est ses parents, pour nous Alexandre est un exemple de persévérance.»

«Il nous amenait beaucoup de soleil et de joie dans notre vie, confie son père, Cecil Parks. Tous les jours, il se levait et se couchait avec un sourire.»

Alexandre Parks était atteint d’une maladie extrêmement rare du système digestif, appelée entéropathie auto-immune. Il a vécu toute sa vie avec une inflammation complète du tube digestif. Il avait toujours mal au ventre, 24 heures sur 24.

D’après son père, c’est très rare que son fils se plaignait, malgré sa condition. Dès l’apparition des premiers symptômes de sa maladie, à l’âge de quatre mois et demi, les médecins avaient peu d’espoir pour la survie du jeune garçon.

À l’époque, on ne comptait que deux cas au Canada. Le jeune homme a frôlé la mort à de nombreuses reprises. En fait, il n’a jamais pu manger. Il survivait grâce à une formule liquide d’environ deux litres, riche en nutriments, qu’il buvait plusieurs fois par jour.

Passionné par la vie, le garçon refusait d’être limité par la maladie. Il a fait son apprentissage scolaire à domicile jusqu’au grade 8.

«J’ai un baccalauréat en mathématiques, alors je lui enseignais les mathématiques, puis l’anglais. Je suis anglophone», explique Cecil Parks.

Nicole Parks est physiothérapeute. Elle enseignait les sciences et le français à son fils.

«L’école envoyait un tuteur quatre heures par semaine, ajoute le père. Alexandre écrivait les mêmes examens qu’à l’école, mais il n’y avait jamais mis les pieds.»

L’adolescent rêvait d’étudier à l’Université de Moncton, alors il a été intégré au système scolaire.

Réalisation d’un rêve

En septembre 2005, Alexandre fréquente l’école pour la première fois, à raison d’une heure par jour. Il a entamé des études en neuvième année à l’école Louis-J.-Robichaud (LJR).

«C’était pour voir physiquement s’il avait assez d’énergie pour y aller. Il a pris un cours à LJR et a fait les autres à la maison», atteste Cecil Parks.

Par la suite, l’élève de Grande-Digue se rendait à LJR pour y suivre deux cours en 10e année, les autres étant donnés à la maison. Il a fréquenté la polyvalente LJR à temps plein en 11e et 12e année et a décroché son diplôme d’études secondaires.

L’adolescent a réalisé son rêve. Il a en effet fréquenté l’Université de Moncton et a terminé en 2014 un baccalauréat en sciences, spécialisation en biologie. «Il était très fort pour apprendre, même à la maison», témoigne Cecil Parks.

«Lorsqu’il est arrivé à l’Université de Moncton, sa première expérience c’était aux portes ouvertes qu’ils tiennent au mois de mai, exprime Nicole Parks. Il a vu les laboratoires et on n’oubliera jamais son expression. Il était tellement content, tellement ému d’être à la faculté des sciences. Il savait qu’il avait fait le bon choix.»

Le jeune homme voulait poursuivre ses études en maîtrise, mais n’a pas été accepté à l’Université de Moncton. Déçu, mais loin de se décourager, il a présenté des demandes dans d’autres universités.

«Il est allé à une entrevue à l’Université Laval et a été accepté à un laboratoire en immunologie avec Dr François Marceau qui est un chercheur très renommé», assure sa mère.

«S’il allait à l’Université Laval, il savait que ça allait lui coûter cher au niveau de sa maladie, poursuit-elle. Il comprenait que sa santé était toujours fragile, et il savait que l’éducation pour lui était importante. Il a pu faire des choix pour que cet équilibre-là lui permette de se rendre à l’Université Laval.»

Le jeune homme natif de Grande-Digue a terminé une maîtrise en médecine expérimentale en 2016. Selon sa mère, l’expérience lui a coûté cher sur le plan santé.

«Il nous remerciait parce qu’on lui a permis de faire le chemin que lui voulait.»

En janvier 2017, le scientifique a entamé des études de doctorat en sciences de la vie.

«Il aurait pu étudier sa propre maladie à l’Université Laval, sauf qu’il a décidé de revenir à l’Université de Moncton étudier sur le cancer du sein. Il nous a expliqué qu’il aurait un effet plus grand sur l’humanité s’il pouvait aider les gens avec le cancer du sein», déclare sa mère.

«Jusqu’aux derniers six mois aux soins intensifs, Alexandre ne voulait pas de pitié, avoue Nicole Parks. Il a des tubes partout, il a une trachéotomie, il est branché, il a des cathéters de dialyse, il ne peut pas parler, donc on doit lire sur ses lèvres, et il indique à l’infirmière, en lui frottant le bras, que ça pourrait être pire.»

D’après elle, son fils serait très reconnaissant s’il était présent au banquet du 19 novembre.

«Alexandre, la première chose qu’il dirait, ce serait merci à ses grands-parents Parks pour avoir envoyé leurs enfants à l’école française, expose Nicole Parks. Il dirait merci à ses grands-parents Gautreau pour lui avoir expliqué continuellement l’importance du français.»

Elle ajoute que son fils remercierait ses enseignants, sa famille, mais aussi ses parents pour lui avoir permis de continuer son chemin de vie.

«Il finirait probablement avec une petite blague ou une petite histoire inspirante, assure sa mère, mais il dirait quelque chose aussi comme: j’aime ma vie, je ne veux rien changer. Parce qu’il aimait sa vie. Malgré les contraintes, il aimait sa vie.»

Fondation Alexandre Parks

«Alexandre n’a pas pu terminer ses études doctorales, informe sa mère, mais en créant la fondation Alexandre Parks, un organisme de bienfaisance, et en créant un fond de bourse que nous avons à l’Université de Moncton, les jeunes peuvent continuer les études doctorales qu’Alexandre n’a pas pu faire.»