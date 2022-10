Arrestation musclée: 150 jours de prison pour l’homme qui a résisté

Un individu de Campbellton a écopé d’une peine plutôt salée pour avoir résisté à son arrestation.

André Mercier, âgé de 33 ans, est l’individu mis en cause dans le dossier du policier accusé d’avoir fait un usage excessif de la force lors d’une arrestation le 2 juillet 2021.

M. Mercier était de passage au Palais de justice de Campbellton le 14 octobre, afin de répondre à plusieurs chefs d’accusation, dont entrave au travail des policiers, avoir omis de se présenter en cour, et avoir brisé les conditions de sa probation.

La première arrestation est survenue le 2 juillet 2021 sur la rue Roseberry de Campbellton. Elle avait été filmée par un passant, ce qui lui a valu de faire le tour des médias sociaux en raison de sa violence.

Selon les faits relatés, les policiers ont été avertis qu’un individu – André Mercier – avait un comportement qui rendait les clients d’un établissement (Tim Horton) mal à l’aise et qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol plus tôt en journée. Confronté par l’agent Pierrick Caron à son arrivée sur les lieux, M. Mercier a reconnu avoir tenté de dérober certains articles, mais a soutenu les avoir rendus. Jugeant avoir suffisamment de motifs pour procéder à l’arrestation de M. Mercier, l’agent Caron aurait voulu s’exécuter, mais s’est buté à la résistance du suspect.

D’autres accusations découlent d’une seconde arrestation survenue plus tard, le 7 juillet dernier. Un mandat pesait sur lui pour ne pas s’être présenté comme prévu en Cour.

À la lecture des faits en cour, l’accusé ne s’est pas opposé à ceux-ci et a choisi de plaider coupable à l’ensemble des accusations portées à son encontre.

Dans sa présentation sur sentence, le procureur de la Couronne a noté que l’accusé a de nombreux antécédents judiciaires. Pour l’ensemble des chefs d’accusation toujours en vigueur (certains ayant été retirés en cours de procédure), il suggérait une peine d’incarcération de 150 jours. Il a toutefois fait remarquer qu’étant incarcéré depuis le 7 juillet dernier, M. Mercier totalisait déjà 100 jours d’incarcération, 150 en tenant compte du calcul d’incarcération avant procès. Du coup, la Couronne en est arrivée à la conclusion que l’accusé avait déjà servi la totalité de la peine recommandée, et qu’il était de mise de relâcher M. Mercier.

Invité à prendre la parole, l’accusé a promis de se prendre en main afin d’en finir avec ses visites répétées en prison et au Palais de justice.

La juge Joanne Durette a consenti à la proposition conjointe déposée, la jugeant raisonnable. S’adressant à M. Mercier, elle lui a rappelé qu’entraver le travail des policiers était une très mauvaise idée.

«C’est très sérieux. Vos comportements démontrent que vous avez tendance à agir de la sorte, vous en avez plusieurs à vos dossiers depuis 2011. Cela constitue un facteur aggravant. Dans ce cas-ci, vous avez passé l’été en prison, donc vous avez été puni dans une juste mesure. Mais plus on commet des infractions, plus les peines vont en augmentant. Vous êtes maître de votre destin», a-t-elle averti l’accusé, l’invitant à être plus collaboratif à l’avenir.

Si les procédures sont terminées dans le cas de Mercier, ce n’est pas le cas pour celles du policier Caron qui doit toujours faire face à des accusations de voie de fait déposée contre lors de l’arrestation. On se souviendra que le dossier avait abouti au bureau du procureur à la recommandation du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec qui avait été chargé d’examiner l’incident. Le plaidoyer de l’accusé doit avoir lieu le 7 novembre.