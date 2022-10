Les réseaux de santé payent à fort prix des infirmières du privé

Le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick tient son assemblée générale annuelle à Moncton. Ses membres discutent de plusieurs problèmes, dont le recours récent des réseaux de santé à des agences privées d’infirmières.

«C’est malheureux que nous en soyons venus à embaucher des infirmières d’agences privées dans notre province, a déploré la présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB). Je pense que nous devons investir l’argent du contribuable dans le système de la province et pour les infirmières qui y travaillent.»

Paula Doucet précise que le phénomène est récent. Elle affirme que le salaire des infirmières d’agences privées est plus élevé que celui des infirmières employées directement par les réseaux de santé.

«Il y a toujours environ 1000 postes vacants dans cette province. Notre charge de travail augmente et la gravité des cas augmente. C’est une situation terrible qui doit être améliorée dès que possible, a plaidé la syndicaliste. Nous devrions investir davantage dans notre système provincial pour retenir les infirmières que nous avons et potentiellement en recruter de nouvelles.»

Dernier recours

À Vitalité, la vice-présidente principale aux Programmes cliniques et Soins infirmiers, Sharon Smyth-Okana, confirme que le réseau de santé paye des infirmières d’agences privées depuis peu. Elle fait valoir les pénuries de personnel.

«L’embauche d’infirmières itinérantes n’est pas une pratique préconisée par le Réseau. Toutefois, notre priorité est de maintenir la prestation de soins de qualité. Nous le faisons en dernier recours seulement et pour des périodes les plus courtes possibles», assure Mme Smyth-Okana.

Elle précise que Vitalité a signé ses premiers contrats avec des infirmières d’agences privées en juillet 2022. À partir du mois de septembre, certaines de ces professionnelles ont travaillé à l’Hôpital régional de Campbellton et au CHU Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton.

Formation américaine

Le Réseau de santé Horizon confirme également les propos de Mme Doucet. Il fait appel à des infirmiers itinérants depuis quelques semaines, pour ses services d’urgences et de soins aigus notamment. Il les emploie actuellement à ses hôpitaux de Saint-Jean et de Moncton.

«Le recrutement et la formation sont de grandes priorités de notre plan provincial de la santé, et nous prenons de nouvelles mesures pour que les résidents reçoivent les services dont ils ont besoin», a déclaré le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

Le gouvernement s’est associé avec la Beal University à Bangor, dans le Maine. L’accord permettra à 100 Néo-Brunswickois de s’inscrire au programme de baccalauréat en sciences infirmières de cet établissement américain en 2023. Pour aider à compenser des frais associés à ces études, le gouvernement leur accordera une subvention de 6000$.

«Pour la recevoir, les étudiants doivent signer une entente de retour de services pour travailler comme membres du personnel infirmier immatriculé au Nouveau-Brunswick pendant au moins un an après l’obtention de leur diplôme», a précisé le gouvernement.

«Je crois que le recrutement est une chose. Mais nous devons commencer à retenir l’expérience et la connaissance que nous avons dans notre système maintenant pour qu’au moment de recruter de nouvelles infirmières, elles aient de bons mentors», a toutefois dit la présidente du SIINB.

Mme Doucet s’est toutefois réjouie de l’initiative gouvernementale.

«Il y avait apparemment une liste d’attente d’étudiants qui voulaient étudier les sciences infirmières à l’Université du Nouveau-Brunswick, a-t-elle indiqué. À chaque fois que nous essayons de diminuer le nombre d’infirmières que nous ne produisons pas, c’est positif.»

Mesures préventives

La syndicaliste a ajouté que les membres du SIINB débattent à propos de plusieurs autres thématiques pour améliorer le système de santé du Nouveau-Brunswick, durant leur assemblée générale annuelle. Elle évoque l’investissement dans les soins de santé préventifs.

«Nous devons rendre les jeunes plus actifs, a par exemple assuré Mme Doucet. Si nous voulons réduire le coût du système de santé, nous devons améliorer la santé de la population néo-brunswickoise, qui est l’une des pires [au Canada].»

Elle aborde aussi la COVID-19 de longue durée.

«Nous allons réfléchir à rassembler des données à ce propos afin de savoir ce que nous devons faire pour prendre soin des professionnels de la santé qui ont contracté la COVID-19 et qui continueront de souffrir de symptômes», précise Mme Doucet.