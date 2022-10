Élections municipales: un intérêt encore timide à quelques jours de la date limite

Même si la plupart des sièges devraient être pourvus d’ici la date limite du 28 octobre, les gens ne semblent pas se presser aux portes pour poser leur candidature en vue des élections municipales du 28 novembre.

Au moment d’écrire ces lignes, il restait encore quelques sièges vacants au sein des conseils municipaux de diverses municipalités, dont Saint-Quentin, Vallée-des-Rivières et Shippagan pour ne nommer que celles-ci.

Même s’il existe toujours une certaine incertitude dans ce domaine, le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Yvon Godin, croit que davantage de personnes se manifesteront d’ici vendredi.

«On n’a pas d’inquiétude encore, car ça reste quelque chose de stratégique. À chaque élection, surtout les élections municipales, les gens attendent à la dernière minute, ou dans les deux jours avant la date limite, pour se présenter. Ça peut débloquer n’importe quand.»

Du côté du ministère des Gouvernements locaux, on demeure optimiste alors que l’on se fie au fait que les candidatures ont connu une augmentation positive au cours des deux derniers jours.

«Il s’agit d’une élection historique et nous encourageons vivement les gens à se présenter. Le ministère fait la promotion des élections dans les journaux et dans des publicités numériques et radiophoniques afin de continuer à faire passer le message», a ajouté la responsable des communications pour le ministère des Gouvernements locaux, Vicky Lutes.

Le spectre de la réforme de la gouvernance locale peut avoir refroidi les ardeurs de certains, avoue Yvon Godin. Il garde tout de même l’espoir que tous les sièges soient pourvus et souhaite qu’il y ait des luttes intéressantes le jour des élections.

Il est aussi intéressant de constater que, pour l’instant (en date du 25 octobre), une grande proportion de candidates et candidats n’auront peut-être pas à lutter pour obtenir leur place au sein d’un conseil municipal.

Alors que l’on prévoit des élections dans plusieurs quartiers à des endroits comme Belle-Baie, Campbellton et Baie-des-Hérons, bien des candidats risquent, pour le moment, d’être élus par acclamation, à moins que la situation ne change au cours des prochains jours.

Le président de l’AFMNB, avoue qu’il s’attendait à plus d’engouement de la part des conseillers des anciennes municipalités avec la réduction du nombre d’entités de gouvernance locale.

«Au niveau des maires, on s’est dit que, stratégiquement, les gens allaient se placer, mais il y a énormément de conseillers qui auraient pu se présenter. Dans mon coin (Rivière-du-Nord), il y avait à peu près 20 conseillers (dans les anciennes municipalités de Saint-Léolin, Bertrand, Grande-Anse et Maisonnette), mais, pour l’instant, il y en a juste six qui se sont présentés dans la nouvelle entité.»

Même son de cloche du côté des 12 districts ruraux de la province qui tardent à voir des gens se manifester pour occuper l’un des postes disponibles.

Du côté francophone, outre le district rural de la Péninsule acadienne, tous les autres (Nord-Ouest , Kent, Chaleur, Restigouche et Sud-Est) n’ont pas encore trouvé tous leurs candidats.

Le président de l’Association rurale du Nouveau-Brunswick, Jules Bossé, n’est pas nécessairement surpris de la situation.

«Selon moi, on parle de 60 ans de négligence du gouvernement au niveau de la gouvernance. On a créé un leurre démocratique avec la création des comités consultatifs. Les gens n’ont pas été impliqués et on leur arrive avec quelque chose de nouveau il y a deux ans.»

«Il y a eu du travail à certains endroits avec des bénévoles qui ont été surutilisés dans le processus de transition, mais dans d’autres endroits, il y a peu de travail qui a été fait, soit parce qu’il n’y avait pas de comité consultatif ou qu’ils n’ont pas été assez consultés.»

M. Bossé ne croit toutefois pas que la situation actuelle est représentative d’un manque d’intérêt dans le processus démocratique. Il estime que les gens habitant dans les régions rurales sont plutôt désabusés.

«Jusqu’à maintenant, on s’est passé d’eux. La démocratie, ça s’apprend et c’est un travail à refaire. Jusqu’à quel point aura-t-on un droit de décision? Cette question-là se pose.»