Énergie NB invitée à en faire plus pour favoriser la vente de poêle à granules de bois

Le directeur de la Wood Pellet Association of Canada, Gordon Murray, constate que la demande pour les granules de bois reste stable au Nouveau-Brunswick, malgré l’augmentation possible des tarifs de l’électricité et l’approche de l’hiver.

«Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu d’augmentation de demande parce que ça prend du temps pour que les gens installent des poêles ou des chaudières à granules de bois», indique Gordon Murray.

Le directeur de la Wood Pellet Association of Canada regrette qu’Énergie NB aide moins les Néo-Brunswickois à installer ces équipements comparativement à des thermopompes électriques.

Les résidents peuvent recevoir 500$ pour la pose d’un poêle à granules de bois. Ils peuvent en revanche tirer profit d’un incitatif de 1500$ pour une thermopompe centrale et de 400$ pour une thermopompe mini-bloc.

Les propriétaires qui utilisent des plinthes chauffantes électriques et dont le revenu brut est de moins de 70 000$ par année peuvent par ailleurs profiter du Programme écoénergétique amélioré, qui leur donne accès gratuitement à une mini-thermopompe bibloc.

«Nous avons parlé avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Nous avons aussi rencontré Énergie NB, raconte M. Murray. Pour l’instant, nous n’avons pas reçu de réponse. Nous ne comprenons pas. Nous avons une industrie de granules de bois importante dans la province et nous exportons la majorité de notre production alors que nous importons du mazout et du charbon.»

Le lobbyiste représente J.D. Irving, Marwood, BSB, le Groupe Savoie, Shaw Renewables, le Port de Belledune et Crabbe au Nouveau-Brunswick. Le secteur produit chaque année dans cinq usines 350 000 tonnes de granules de bois, qu’il exporte à 90%.

Pourtant, cette production pourrait fournir assez d’énergie pour remplacer toute la consommation de mazout et de gaz naturel des commerces et institutions de la province, selon la Wood Pellet Association of Canada.

Le groupe d’intérêt fait par ailleurs valoir que les granules de bois sont une énergie verte, lorsqu’elles proviennent d’une forêt gérée durablement (dont les bûcherons prélèvent 1% du bois chaque année, alors que 99% des arbres restants continuent à absorber du carbone).

Équipement cher

M. Murray admet toutefois que les équipements de chauffage à granules de bois sont onéreux.

«Ça coûte entre 4000$ et 5000$ pour installer un poêle à granules par exemple. Pour une chaudière, il faut doubler ou tripler ce prix, dit-il. L’investissement initial est plus grand et constitue une barrière pour beaucoup de familles. Mais ensuite, avec les amortissements et le coût de l’énergie, ça finit par être beaucoup moins cher.»

Dans l’un de ses documents, la Wood Pellet Association of Canada, fait même des calculs en prenant pour hypothèses que le coût d’un poêle à granules est 6000$ et que celui d’une chaudière est de 30 000$.

«Les granules de bois peuvent jouer un rôle important pour le chauffage et constitueront probablement des solutions lorsque le gouvernement élaborera une stratégie d’électricité propre pour le Nouveau-Brunswick», indique quand même l’agent de communication du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Nick Brown.

Il assure que le gouvernement travaille avec l’industrie pour augmenter la quantité de granules utilisés dans la province, notamment en investissant dans un camion de livraison en vrac du produit pour le nord du Nouveau-Brunswick.

M. Brown évoque aussi le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC), un programme fédéral visant à aider les ménages à passer du mazout de chauffage à une solution plus écoénergétique.

«La province collabore avec le gouvernement fédéral pour obtenir du financement et élargir le programme, car le financement proposé par le gouvernement fédéral pour le chauffage au mazout ne permettra que les conversions en thermopompes électriques», précise-t-il.

Solution écologique

Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick est favorable à l’utilisation de granules de bois pour le chauffage de bâtiments.

«La principale demande énergétique du Nouveau-Brunswick concerne le chauffage. Le chauffage à petite échelle aux granules de bois peut alléger quelque peu le fardeau du réseau électrique», analyse l’organisme écologiste.

Le groupe de pression met toutefois en garde contre l’utilisation à trop grande échelle des granules de bois, en remplacement du charbon à la centrale de Belledune, par exemple. Il craint une intensification des pratiques forestières non durables.

«Il faut faire une analyse complète du cycle de vie pour évaluer l’effet des émissions totales issues de la récolte et de la combustion de la biomasse», précise-t-il.