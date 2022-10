La 34e campagne annuelle de l’Arbre de l’espoir est lancée

La Fondation CHU Dumont a lancé, lundi, la 34e campagne annuelle de l’Arbre de l’espoir qui culminera le 26 novembre.

«Après le succès qu’a connu la campagne l’an dernier, nous sommes fiers d’annoncer que la tradition se poursuit», a indiqué, par voie de communiqué, la directrice générale de la Fondation CHU Dumont, Nadine Martin.

«La communauté a répondu à l’appel, s’est mobilisée, et nous a permis de réaliser de grandes choses pour le bien de tous les patients atteints de cancer et leurs proches.»

Cette année, Réjean Després, membre du conseil d’administration de la Fondation CHU Dumont et vice-président Particuliers et Entreprise à la Banque Nationale, et sa nièce, Isabelle Thériault, étudiante au diplôme préparatoire aux sciences de la santé, seront les ambassadeurs de la campagne de l’Arbre de l’espoir.

«Lorsque la maladie frappe, la vie prend un tout autre sens. À la suite du diagnostic de mon neveu Samuel, à l’âge de 13 ans, c’est toute notre famille qui a été bouleversée. La vie est très fragile et c’est important de donner quand on le peut», a raconté M. Desprès.

«Mon petit frère a peut-être perdu sa bataille, mais c’est sa force qui nous pousse encore aujourd’hui à faire tout ce que nous pouvons pour les personnes qui sont atteintes de la maladie, et leurs proches» a ajouté Mme Thériault.

Le bilan de la campagne sera fait dans le cadre d’une émission spéciale, présentée par Radio-Canada Acadie, le 26 novembre.

Notons que la campagne de 2021 a permis de recueillir le million de dollars nécessaire à la réalisation d’un projet d’amélioration de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard. Depuis son lancement en 1989, elle a permis de recueillir plus de 32 millions $.

Les projets financés sont basés sur les besoins identifiés au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et aux départements du CHU Dumont qui offrent des services sur le

continuum de soins des patients atteints du cancer, par exemple l’Auberge Mgr-Henri-Cormier.

Les gens peuvent faire un don en composant le 1 800-862-6775 ou en visitant le site Web arbredelespoir.ca.