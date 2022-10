Pierrette Robichaud veut devenir la première mairesse de Nouvelle-Arcadie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Pierrette Robichaud est officiellement candidate à la mairie de Nouvelle-Arcadie, soit l’entité formée principalement du Village de Rogersville, les districts de services locaux (DSL) de Collette, Acadieville et Rogersville.

La principale intéressée affirme qu’elle a toujours été motivée par la volonté de donner à la communauté.

«C’est sûr et certain que la réforme va demander beaucoup de temps pour s’adapter», dit-elle.

La candidate mise sur l’importance d’écouter les gens.

«Je pense qu’avec mon expérience, je peux apporter à la table des choses pour que ce soit plus harmonieux, que la transition se fasse d’une manière où les gens vont accepter et vont vouloir travailler ensemble.»

Pierrette Robichaud croit qu’il est important de respecter l’opinion des gens et d’avoir un conseil municipal transparent et ouvert à la population.

La mairesse actuelle du Village de Rogersville vient tout juste d’annoncer sa candidature, soit quelques jours seulement avant la date limite fixée au 28 octobre avant 14h. Elle n’est pas la seule dans cette situation.

«C’est normal, mais je pense qu’il y a aussi une crainte: l’inconnu des nouvelles entités», explique Pierrette Robichaud. Aussi, le fait de ne pas connaître le budget de la nouvelle entité est une embûche, selon elle, qui n’incite pas les gens à vouloir se présenter au nouveau conseil.

«Nous on a fait une soirée d’information pour les gens qui étaient intéressés à se présenter. On a des gens qui sont venus et qui ont posé bien des questions. On leur a présenté la manière dont le conseil fonctionne. Tous les employés de la municipalité étaient là pour répondre à leurs questions», déclare celle qui est mairesse de Rogersville depuis 2011.

Lors de cette soirée d’information, elle a parlé de l’adaptation dont il faut faire preuve parfois.

«Tout de suite, on a deux ambulanciers sur le conseil. Alors on est obligé de faire nos réunions autour de leur horaire de travail. On s’est adapté et on le fait. Il faut être ouvert à des choses comme ça, pour encourager les jeunes mamans et les jeunes papas», ajoute-t-elle.

Ses priorités seront le logement et l’immigration, mais aussi l’environnement et la main-d’œuvre.

«On sait que l’immigration et le logement vont jouer un rôle important dans les années à venir, mentionne-t-elle. Ce n’est pas juste pour la Nouvelle-Arcadie, mais à la grandeur de la province et du pays. Alors il va falloir travailler avec les organismes en immigration, avec nos Chambres de commerce et nos commerçants pour trouver des solutions.»

Elle veut s’assurer que les services actuels sont bien maintenus et garder le lien de communication avec les anciens DSL.

«Parler avec eux et s’assurer de savoir ce qu’ils veulent comme services. Il y a toutes sortes de questions. Moi je dis que les deux prochaines années vont certainement être la clé pour assurer le succès de la nouvelle entité», précise-t-elle.

Pierrette Robichaud est également la présidente de la Commission de services régionaux de Kent depuis sa création en 2013.

Nouvelle-Arcadie

La Nouvelle-Arcadie est divisée en quatre quartiers. Le nouveau conseil sera formé d’une mairie et cinq conseillers.

En date du 25 octobre, Vincent Guerrette est candidat comme conseiller dans le quartier 1 de Collette tandis que Chantal Arsenault est candidate dans le quartier 4 d’Acadieville. Pour l’instant, personne n’a manifesté d’intérêt dans le quartier 2.

Il y aura toutefois une course dans le quartier 3, soit à Rogersville comme tel. Les candidats Denis Doiron, Geneviève L. Latour et Shawn Richard se disputeront les deux sièges disponibles.