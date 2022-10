Un tintamarre contre un premier ministre «qui essaie de nous diviser selon la langue»

Acadiens et membres de la Confédération Wabanaki se sont fait entendre dans les rues de la capitale mardi, en marge du discours du Trône. Près de 400 personnes ont défilé jusqu’à l’Assemblée législative pour exprimer leur frustration à l’égard du premier ministre Blaine Higgs et de sa gestion des dossiers linguistiques et autochtones.

Casseroles, crécelles et cornes de brume ont résonné sur l’heure du midi, avant la reprise des travaux parlementaires. «N’oublie pas le Nord», «Ne touchez pas à l’immersion», «Minorities matter» (les minorités comptent), ou encore «Protégeons nos identités culturelles», pouvait-on lire sur les pancartes des participants, qui se sont rassemblés devant l’Hôtel de ville de Fredericton pour se rendre jusqu’à l’édifice de l’Assemblée législative.

La manifestation, organisée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), la Wolastqey Nation in New Brunswick (WNNB) et le Mi’gmawe’l Tplu’taqnn (MIT), visait à dénoncer «le manque de respect du gouvernement provincial à l’égard des droits et des priorités des minorités linguistiques et culturelles».

Le député indépendant Dominic Cardy, récemment éjecté du caucus progressiste-conservateur, a pris part à la marche, tout comme les députés du Parti vert ou plusieurs députés libéraux. Des élèves de l’école Sainte-Anne de Fredericton, des membres de la Première Nation de Pabineau et des représentants de plusieurs organismes communautaires ont également rejoint la foule.

Soutenu par un tonnerre d’applaudissements, le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson, a reproché à l’équipe de Blaine Higgs de ne pas en faire suffisamment pour unir les communautés.

«Ce gouvernement essaie de nous diviser selon la langue, selon la région, selon la culture, a-t-il lancé au pied des marches de l’assemblée. Ce n’est pas ce qu’un premier ministre est censé faire, il est censé nous rassembler!»

Terry Richardson a ensuite pris la défense du bilinguisme officiel et dénoncé la récente nomination de Kris Austin, qui a été pendant près de 12 ans le chef de la People’s Alliance of New Brunswick.

«La démonstration de paix et d’amitié d’aujourd’hui devrait être considérée comme un signal clair aux dirigeants de ce gouvernement qu’il est temps de repenser les relations avec les communautés autochtones et acadiennes», souligne-t-il.

De son côté, le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet, critique surtout le premier ministre pour son silence sur le dossier de révision de la Loi sur les langues officielles.

«Les droits et les aspirations de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et des Premières Nations doivent être respectés à Fredericton», exprime-t-il.

Le militant acadien se réjouit de ce rapprochement entre les peuples wabanaki et la communauté francophone. «C’est une première action concrète ensemble. On veut certainement continuer cette discussion pour faire front commun sur certains sujets.»

Jusqu’ici conciliante avec l’équipe au pouvoir, la nouvelle cheffe du Parti libéral, Susan Holt, s’est attaquée au premier ministre plus frontalement, pointant du doigt sa réponse aux revendications territoriales autochtones et son choix de mettre fin à l’entente de partage des revenus tirés de la taxe sur l’essence qui permettait aux communautés autochtones de conserver 95% des revenus collectés sur les réserves. «Reconciliation my ass!», s’est-elle exclamée.

Invité à réagir à ces protestations, le premier ministre Higgs a affiché sa volonté d’entretenir un dialogue tout en réaffirmant sa volonté de remplacer une entente qui n’existe dans «aucune autre province».

«Mettons les questions qui les préoccupent le plus sur la table et ayons une discussion concrète, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous avons fait de grandes choses sur le dossier des Premières Nations, mais l’entente de taxation est le vrai problème, et de loin.»

Sur le dossier de la révision de la loi sur les langues officielles, M. Higgs assure que son gouvernement répondra au rapport des commissaires cet automne et qu’un projet de loi sera présenté au printemps.