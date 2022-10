«Je ne sais plus vers qui me tourner»

Depuis samedi, Richard Drapeau angoisse. Victime d’un incendie samedi dernier, l’homme de Campbellton se demande où lui et ses deux enfants logeront en fin de semaine.

«Dieu merci, la Croix-Rouge m’a donné une extension jusqu’à vendredi à l’hôtel, sinon on se retrouvait à la rue ce matin.»

Rencontré mardi matin en face de sa résidence incendiée, Richard Drapeau peine à contenir ses larmes et à trouver les mots justes pour expliquer la situation dans laquelle il se retrouve en ce moment. C’est que les derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Ce sursis de quelques jours pour se trouver une solution, il l’espérait donc grandement. Mais comme il s’en est aperçu ce weekend, le temps file rapidement et vendredi approche beaucoup trop vite.

Âgé de 54 ans, M. Drapeau demeurait dans une petite résidence de la rue Thompson à Campbellton depuis 2014. Samedi matin, une explosion a secoué l’endroit et s’en est suivi un incendie. Heureusement, la famille avait quitté les lieux une dizaine de minutes plus tôt.

«Ce n’était pas grand-chose comme maison, mais c’était tout ce qu’on avait. Je la retapais tranquillement. C’était chez nous, on était bien», raconte-t-il.

C’est la brigade des incendies de Campbellton qui a répondu à l’appel d’urgence samedi. Le chef de la brigade de pompiers de Campbellton, Rick McNaughton, confirme qu’à l’arrivée de ses hommes sur les lieux, il y avait déjà beaucoup de fumée qui sortait de tous les orifices de la maison.

«On a fait ce que l’on a pu, mais les dommages sont substantiels. Pour ce qui est de la cause de l’incident, on ne la connaît pas encore. Elle est toujours sous enquête par le bureau du prévôt des incendies», explique-t-il.

M. Drapeau, pour sa part, suggère qu’un problème électrique pourrait être à la base de l’incendie. Qu’importe la cause, le résultat est le même, soit que l’endroit est désormais inhabitable et que la famille se retrouve dépourvue, sans logis. Et pour ajouter au drame, le père de famille avait cessé de payer ses assurances quelques mois plus tôt.

«Je n’avais pas beaucoup le choix. Je suis loin de gagner beaucoup par mois et avec le coût de la vie qui n’arrête pas de monter, la nourriture et tout, je n’arrivais plus. Entre payer les assurances ou nourrir ma famille, le choix s’est arrêté sur mes enfants», explique-t-il.

Richard Drapeau et ses deux enfants risquent de se retrouver bientôt à la rue suite à l’incendie de leur résidence. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Comme en témoigne cette photo, l’incendie a considérablement endommagé la résidence. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Ses deux enfants sont âgés de 9 et 12 ans. Tous deux sont considérés comme étant à besoins spéciaux. D’origine autochtone, ils fréquentent tous deux l’école de la communauté de Listuguj en Gaspésie.

«Cette communauté a été très bonne jusqu’ici pour nous. Ils nous ont donné des vêtements à moi et aux enfants et nous leur en sommes très reconnaissants. C’est d’ailleurs là qu’ils sont ce matin, à l’école de Listuguj. C’est important qu’ils conservent une routine malgré les événements», souligne-t-il.

Sans assurance toutefois, sa situation se corse. Aujourd’hui, c’est un véritable appel à l’aide qu’il lance aux autorités.

«Je ne sais tout simplement plus vers qui me tourner, j’ai appelé partout et personne ne semble pouvoir nous aider. Je n’ai qu’une petite pension d’invalidité à la suite d’un accident au dos survenu il y a quelques années. Je ne peux concevoir que je risque de me retrouver dans la rue avec mes deux enfants d’ici quelques jours. J’ai eu des bouts roughs dans ma vie, mais celui-là fait particulièrement mal», soupire-t-il, les yeux éprouvés par le stress des derniers jours.

«La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que nous sommes en vie et en bonne santé. Mais il devrait vraiment exister quelque chose – un programme – qui vient en aide aux gens dans des situations similaires à la mienne, pour les urgences de plus longues durées. Car je fais quoi sinon vendredi?», questionne-t-il.