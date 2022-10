Une microbrasserie de Tracadie s’illustre dans un concours national

Trois microbrasseries du Nouveau-Brunswick ont reçu une médaille d’or pour l’une de leurs bières au Canada Beer Cup Award de 2022.

Ce sont Les Brasseux d’la Côte de Tracadie, 13 Barrels Brewing de Bathurst et Tire Shack Brewing de Moncton qui ont remporté les grands honneurs.

La brasserie de Tracadie a remporté la première place de la catégorie Doppelbock avec la bière Navigateur.

Cette collaboration avec Jeff Janiszewski de la microbrasserie Houblon Pêcheur de Maisonnette est une doppelbock, une bière au style plus traditionnel qui se démarque par sa plus haute teneur en alcool et son goût plus prononcé.

«C’était une demande de gens qui voulaient ce style de bière, a affirmé le directeur général des Brasseux d’la Côte Denis Poirier. Au Nouveau-Brunswick, il n’y en a pas beaucoup. C’est une bière assez spécialisé.»

Même si Denis Poirier a avoué que les juges auraient voulu un goût plus prononcé, ils ont beaucoup apprécié le produit.

«Tous les commentaires que l’on a eu disaient qu’il n’y avait aucun défaut dans la bière, ajoute le directeur général. Il y a quelques points à améliorer, mais on peut dire que c’est une bière sans défaut.»

Les Brasseux d’la Côte a gagné contre deux microbrasseries de la Colombie-britannique.

13 Barrels et sa bière Gnarly Light Lager a remporté la médaille d’or dans la catégorie Lager légère (4,5% et moins). Il s’agit là aussi de la première bière que la microbrasserie a créé dans ce style, voulant une bière plus rafraîchissante et facile à boire pour l’été.

«On a essayé pas mal de choses avec cette bière et ça a marché, a raconté la directrice générale de 13 barrels, Mélanie McLean. Le monde l’a beaucoup apprécié, surtout pendant l’été.»

La microbrasserie de Moncton Tire Shack Brewing a quant à elle dominé la catégorie d’IPA de 8,1% et plus avec leur triple IPA, la Killed by Death.

Deux autres microbrasseries se sont démarqués dans la remise de prix avec des médailles de bronze: Foghorn Brewing Company de Rothesay et son Golden Clover dans la catégorie Pale Ale du Vieux Monde, ainsi que Pump House Brewery de Moncton dans la section Bière Expérimentale avec leur bière Crafty Radler Grapefruit & Tangerine.

Le lauréat de la Coupe des bières du Canada revient à la Wee Laird Wee Heavy Scottish Ale de la microbrasserie de Vancouver Callister Brewing Company, ayant aussi gagné la catégorie Influencée par le bois.