Changements climatiques: il faudra songer à déménager des communautés côtières

Grand-Barachois: une construction en zone inondable

Après les dégâts provoqués par la tempête Fiona, des habitants de Grand-Barachois sont déconcertés par la construction d’une maison. Son propriétaire la bâtit chemin Alban, à côté d’un endroit où l’eau a emporté des chalets et une roulotte.

Une résidente de Grand-Barachois, qui a désiré rester anonyme, est stupéfaite de voir qu’un voisin a le projet d’ériger une maison unifamiliale avec garage, patio et sous-sol non aménagé.

La femme désigne l’endroit où l’eau s’est arrêtée pendant le passage de la tempête Fiona, dans la nuit du 24 au 25 septembre: bien au-dessus du chantier sur le chemin Alban.

La mer a d’ailleurs emporté deux chalets sans fondation, un pavillon et une roulotte situés à la même distance du littoral, à 140 mètres de là, sur le chemin Beausoleil.

L’application sur les zones inondables du Nouveau-Brunswick, GéoNB, confirme la vulnérabilité du lieu: l’eau devrait entourer la maison lors de la tempête du siècle et toucher ses murs lors de la plus grosse tempête des 20 prochaines années.

Le propriétaire, qui a refusé de répondre à l’Acadie Nouvelle, a néanmoins dû élever la partie habitable de sa future maison et prévoir un plan de drainage pour obtenir son permis de construire.

La surélévation doit être de 4,3 mètres au-dessus du niveau de référence des marées défini par le Système canadien de référence altimétrique de 1928. C’est le plan rural de Beaubassin-Est qui l’impose depuis 2011 dans la zone d’élévation du niveau de la mer.

«On a été parmi les premiers à adopter ce genre de règle, fait valoir la mairesse de la communauté, Louise Landry. Les changements climatiques ont toujours été au cœur des réflexions du conseil municipal. Nous avons vécu des inondations et nous voulons protéger les biens des résidents et l’environnement.»

Adaptation

Une habitante de Grand-Barachois, Darlen Murphy, souligne aussi les règles d’adaptation aux changements climatiques de Beaubassin-Est. Elle ajoute que le propriétaire faisant construire sur le chemin Alban doit connaître les risques pesant sur sa future maison.

«Il fait ce qu’il veut, s’il a une assurance ou qu’il est prêt à payer, lance-t-elle. S’il ne le fait pas, quelqu’un achètera son terrain et construira dessus à sa place.»

Mme Murphy croit que le Canada atlantique manque seulement d’expérience concernant les tempêtes.

«Nous ne sommes pas les premiers à subir ce genre d’événement. Dans le sud, ils reconstruisent après les ouragans. Ils sont plutôt résilients», avance-t-elle, alors que l’ouragan Ian a fait plus de 90 morts et des milliards de dollars de dégâts en Floride, fin septembre.

La femme estime qu’une tempête aussi puissante que Fiona ne se reproduira peut-être pas, même si elle évoque les changements climatiques. La communauté scientifique prévoit cependant que la montée des eaux et le réchauffement rendront les tempêtes plus fréquentes et plus fortes.

L’équipe d’Adaptation PA, un projet de l’institut de recherche Valores, estimait, en 2020, qu’il y avait 45% de chances qu’un gros événement de ce genre se produise au moins une fois au cours des 30 prochaines années.

Déménager des communautés côtières?

Des spécialistes de l’adaptation exhortent les gouvernements à accélérer la cadence en matière d’analyses d’impact du changement du climat afin de préparer le terrain pour d’éventuels déménagements de communautés côtières.

Fiona a laissé sur son passage d’importants dégâts. D’après le Bureau de l’assurance du Canada (BAC), il s’agit de la tempête la plus coûteuse qu’a connue l’est du pays, entraînant des 660 millions $ en dommages assurables.

Si on ajoute à cela les biens non assurables parce que situés dans les zones à risque, il est estimé que Fiona aura coûté deux à trois fois plus que la somme avancée par le BAC.

Alors que les scientifiques nous préviennent depuis des décennies que ces événements météo extrêmes et les dégâts qu’ils causent pourraient un jour forcer le déplacement de communautés côtières, comment expliquer que les décideurs abordent aussi peu la question publiquement?

Un sujet tabou?

Pour Sabine Dietz, directrice générale de CLIMAtlantic, un organisme du Centre de services climatiques du Canada atlantique dont le mandat est de favoriser l’adaptation aux changements climatiques, il est plus facile d’ignorer l’éléphant dans la pièce et d’échapper aux conversations dont personne ne veut.

«On évite de parler de ces zones à risque parce que politiquement, c’est très difficile. Les gens qui habitent le long des côtes depuis longtemps, dans la maison de leurs parents ou de leurs grands-parents, y sont vraiment attachés», analyse-t-elle.

Même si personne n’a envie d’attaquer l’enjeu de front, il finira toutefois par s’imposer. Certaines initiatives gouvernementales semblent néanmoins le reconnaître.

Le nouveau Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick promet par exemple une analyse plus approfondie des risques que présente le changement du climat pour les infrastructures, les écosystèmes naturels, le patrimoine et la culture, les environnements marins et terrestres et les secteurs économiques de toute la province.

Ce travail viendra complémenter des travaux importants ayant déjà été menés, notamment la cartographie des zones inondables de la province. Si les analyses sont bien menées, elles seront déterminantes afin d’assurer une planification à long terme, dit Mme Dietz.

«Il faut définir quelles sont les zones où il faudra déménager. Ce ne sera pas partout, dans certains endroits, on pourra utiliser des approches d’adaptation.»

Une analyse plus approfondie pourrait par exemple déterminer que certaines communautés à haut risque seront forcées d’être délocalisées plus tôt que tard.

Pour d’autres, diverses mesures d’adaptation, comme des enrochements, pourraient suffire un certain temps, ce qui donnera la marge nécessaire afin de planifier un repli.

La directrice générale du programme d’Infrastructures résilientes au climat du Centre Intact d’adaptation au climat (CIAC) de l’Université de Waterloo, Joanna Eyquem, plaide elle aussi pour une analyse systémique des coûts et des bénéfices des mesures d’adaptation.

Cette approche permet de comparer les impacts économiques des changements climatiques aux coûts et aux avantages des mesures d’adaptation.

«Ces études aident à prendre de meilleures décisions, dit-elle. Pour pouvoir commencer à planifier, il faut savoir quels sont les sites à risque le long de la côte et déployer une approche stratégique afin de savoir ce qu’il faut protéger et là où ce n’est pas viable de le faire à long terme.»

L’impact de Fiona

Sabine Dietz se désole de voir que ce travail n’a pas été fait depuis plusieurs années. Après tout, on ne peut pas demander aux communautés à risque de lever le camp du jour au lendemain. Ces replis doivent être planifiés.

«On a traîné trop longtemps, mais espérons que Fiona aura au moins permis de mettre ces enjeux à l’avant-plan», dit-elle.

L’impact de la tempête semble en effet avoir amorcé certaines réflexions.

Dans une interview accordée à Radio-Canada, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a par exemple dit croire qu’il fallait envisager le déménagement de communautés situées dans les zones à risque.

Mme Eyquem se réjouit des commentaires du ministre. S’agit-il d’un début de dialogue entre Ottawa et les communautés côtières à ce sujet? Elle l’espère.

«On ne pourra pas protéger tous les lieux à risque d’inondation, ce n’est pas durable», dit-elle.

Vers une stratégie nationale

Joanna Eyquem espère qu’Ottawa profitera de sa nouvelle Stratégie nationale d’adaptation, qui devrait être présentée au cours des prochaines semaines, afin de rattraper le retard perdu.

Le CIAC, qui a participé aux consultations visant à préparer le document, implore le fédéral de mettre en œuvre les analyses coûts-bénéfice et plaide aussi pour une meilleure stratégie de communication.

«Je crois donc qu’on a un gros travail de sensibilisation à faire, dit Joanna Eyquem. Les citoyens doivent réfléchir aux risques liés au climat, par exemple lorsqu’ils font l’achat d’une maison. Lorsqu’ils décident d’acheter, prennent-ils en compte les risques d’inondation? Il y a toute une éducation à faire.»

S’il existe aujourd’hui des aides pour dédommager les victimes des tempêtes – notamment par l’entremise des Accords d’aide financière en cas de catastrophe – les gouvernements provincial et fédéral n’ont toujours pas de réserves en place afin de procéder à des déménagements préventifs.

Le groupe de Mme Dietz, qui a lui aussi participé aux discussions entourant la Stratégie nationale d’adaptation, espère donc que la nouvelle initiative corrigera le tir.

«Le déménagement des communautés pourrait coûter très cher, les gouvernements devront les aider financièrement», dit Mme Dietz.

Des municipalités mieux préparées?

L’ensemble des municipalités du Nouveau-Brunswick devraient prochainement avoir un meilleur contrôle sur la gestion de leur territoire et la construction d’édifices en zones inondables grâce à des modifications apportées à la Loi sur l’urbanisme en 2021 et la récente réforme municipale.

Au cours des prochaines années, les plans d’aménagement des municipalités devront respecter des déclarations d’intérêt public (DIP) visant à ce que les plans intègrent le changement climatique dans la planification des nouveaux aménagements. Seuls les aménagements qui conviennent aux zones susceptibles aux inondations devraient alors être autorisés.

Ces déclarations d’intérêt public sont en cours de révision par Fredericton et des ébauches devraient être présentées d’ici la fin de l’année.

Sabine Dietz, directrice générale de CLIMAtlantic, compte surveiller ce dossier de près puisqu’elle considère que les DIP préparées par la province ne vont pas assez loin.

«Il faudra voir les versions finales, mais j’ai regardé les ébauches et elles ne sont pas assez fortes, elles ne font rien, s’inquiète-t-elle. Si on ne donne pas assez de directives, ça ne va pas aider et ça va créer plus de problèmes.»