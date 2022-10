Gaz de schiste: scepticisme face aux projets de Blaine Higgs

Le gouvernement a réitéré son intention d’exploiter davantage le gaz de schiste dans son dernier discours du trône. Le premier ministre, Blaine Higgs, a précisé que les projets d’exploration se feraient dans le comté d’Albert et la région de Sussex.

Le gaz de schiste est une chance à saisir pendant la crise énergétique en Europe et la transition vers une économie verte, pour le premier ministre Blaine Higgs.

Dans le dernier discours du trône, son gouvernement a souligné que le seul terminal de gaz naturel liquéfié opérationnel du Canada se trouve au Nouveau-Brunswick. Il a ajouté que la province renferme d’importantes ressources de gaz de schiste inexploitées.

«Notre province est dans une situation idéale pour aider l’Europe», a assuré le gouvernement, qui veut exporter du gaz naturel vers le continent.

Il aimerait en vendre aussi aux provinces du Canada atlantique, pour qu’elles puissent éteindre leurs centrales au charbon. «Il a été démontré que le remplacement du charbon par du gaz naturel réduisait les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50%», a affirmé le gouvernement.

M. Higgs croit que le gaz de schiste permettra d’attendre le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires et de l’hydrogène vert sans rejeter trop de gaz à effet de serre.

Le premier ministre parie que des entreprises voudront investir pour exploiter plus de gaz de schiste dans la province, vu les circonstances.

Peu l’ont fait depuis que les progressistes-conservateurs ont modifié le moratoire sur l’exploitation du gaz de schiste en 2019.

L’entreprise Headwater Exploration (autrefois Corridor Ressources), qui possède une trentaine de puits dans le gisement de Hiram Brooke, près de Sussex, est restée silencieuse aux questions de l’Acadie Nouvelle.

«Si le moratoire est levé, on investira sans doute du capital dans la province», a dit en mai son président et chef de la direction.

Jason Jaskela a indiqué s’intéresser au gisement de Frederick Brooke, situé dans le comté d’Albert. Il a néanmoins précisé que deux ans au moins devraient s’écouler avant le lancement de nouvelles activités au Nouveau-Brunswick, le temps de consulter la population.

«Le Canada ne dispose pas d’une infrastructure d’exportation [vers l’Europe] de gaz naturel liquéfié prête à l’emploi et il faudra au moins trois ans avant que de nouveaux projets soient mis en service», a par ailleurs estimé l’Institut international du développement durable dans un rapport.

Le groupe de réflexion indépendant estime que les besoins énergétiques de l’Europe seront en grande partie résolus à la fin de cette période.

Les partis d’opposition à l’Assemblée législative critiquent les projets gouvernementaux pour le gaz de schiste.

«D’après les nombreuses discussions que j’ai eues avec les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises au cours de la dernière année, ils recherchent une stratégie de développement énergétique plus avant-gardiste, plus écologique et plus novatrice», commente la cheffe du Parti libéral, Susan Holt.

«C’est pure folie, s’exclame le chef du Parti vert, David Coon. Nous vivons une crise climatique. Il faut éliminer les énergies fossiles et installer davantage d’énergies renouvelables.»