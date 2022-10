Le gouvernement veut couvrir plus de chirurgies hors des hôpitaux

Le gouvernement Higgs a déposé un projet de loi pour élargir la couverture de l’assurance-maladie à certains procédés médicaux à l’extérieur des hôpitaux, comme des cliniques privées.

Dans le discours du trône dévoilé mardi, le gouvernement annonçait qu’il allait offrir davantage de chirurgies de la cataracte et de prises de sang en milieu clinique.

Dans le projet de loi déposé mercredi, on apprend également que les services de radiologie fournis par des cliniques privées seront également couverts par l’assurance-maladie.

Les chirurgies de la cataracte sont déjà offertes au Centre d’ophtalmologie Acadie-Bathurst dans le cadre d’un projet pilote. Le gouvernement couvre déjà ces chirurgies à l’aide de l’assurance-maladie, mais le projet de loi officialisera le tout et permettra d’offrir d’autres services à l’avenir, selon le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

Cela permet de réduire les temps d’attente pour plusieurs types d’opérations chirurgicales, selon lui.

«Ça libère deux jours de chirurgies dans les hôpitaux pour des choses plus compliquées comme les remplacements de la hanche et du genou, ainsi que les chirurgies oncologiques.»

Le ministre de la Santé a affirmé que d’autres types de chirurgies pourraient bientôt s’ajouter à la liste, y compris les coloscopies.

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir plus de précisions de la part du ministère à ce sujet mercredi, mais sans succès.

Pas d’avortements

Malgré sa volonté de financer des services de santé dans des cliniques privées, le gouvernement ne démord pas de son refus de financer les avortements chirurgicaux ailleurs que dans un hôpital.

Le ministre Fitch a défendu cela, mercredi, en affirmant que les réseaux de santé ont jugé que l’offre actuelle de ce service correspond à la demande.

«Ils nous ont dit qu’il n’y a pas de liste d’attente, qu’on peut obtenir la procédure de façon rapide.»

La nature même d’un avortement chirurgical nécessite une intervention plus ponctuelle qu’une chirurgie de la cataracte et laisse peu de place à une liste d’attente.

Le député Rob McKee, leader de l’opposition officielle, affirme qu’il s’agit d’un problème d’accès et non pas d’attente.

«Il y a des problèmes d’accès à travers la province. C’est intéressant que (le ministre) dit qu’il n’y a pas de liste d’attente pour les avortements, ce n’est pas le genre de service qu’on attend pendant un an», dit-il.

Les avortements chirurgicaux sont couverts par l’Assurance-maladie dans deux hôpitaux à Moncton et un hôpital à Bathurst. Le gouvernement refuse depuis des années de les financer dans des cliniques privées telles que la Clinique 554 à Fredericton.

Rob McKee estime que le gouvernement devrait aussi offrir ce service en milieu clinique ailleurs dans la province.

«C’est ironique, ça fait quelques années maintenant qu’on demande que la procédure soit financée dans une clinique à Fredericton, mais (le gouvernement) dit non, on ne finance pas des cliniques privées. Mais là, on voit que pour soulager des listes d’attentes pour d’autres chirurgies, c’est exactement ce qu’on fait.»

Une privatisation?

David Coon croit que ce projet de loi laisse le champ libre à l’ingérence d’entreprises multinationales dans le système de santé du N.-B.

«C’est extrêmement problématique, parce que ça ouvre la porte à des centres chirurgicaux gérés par des corporations dans le système de santé du N.-B., et ce n’est pas comme ça que les gens veulent recevoir leurs soins.»

Le député libéral Rob McKee redoute aussi une compétition plus féroce entre les cliniques privées et les réseaux de santé en termes de recrutement de personnel.