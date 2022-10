Santé dans les régions du N.-B.: radiographie de la population francophone

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a publié des statistiques concernant la population de 33 villes et des régions de la province. Voici les faits saillants à propos des zones où se trouve la majorité des francophones.

Le directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), Stéphane Robichaud, prévient: les données qu’il présente pour brosser le profil des communautés de la province sont incomplètes et perfectibles.

«C’est normal d’avoir plus d’interrogations que de réponses en les regardant, car ces statistiques sont nouvelles, ajoute-t-il. Les intervenants des organismes communautaires et du système de santé devraient les examiner pour poser des questions.»

Région de Bathurst et de la Péninsule Acadienne (zone 6)

Cette région se classe sous la moyenne provinciale à propos de l’accès aux services de soins de santé primaires. Moins de la moitié des adultes y déclarent obtenir un rendez-vous dans les cinq jours avec leur médecin de famille (47%). Seulement 64% des gens sondés déclarent accéder aux services d’urgence dans un délai de moins de quatre heures.

Néanmoins, la population de la zone 6 est celle qui se dit la plus satisfaite des services de santé reçus. En effet, 74% des adultes et 84% des aînés leur donnent une appréciation favorable.

Par ailleurs, les jeunes ont des comportements défavorables à leur santé. Ils sont 27% à rapporter une consommation de drogues, le taux le plus élevé de la province. Ils sont 21% à déclarer être montés dans un véhicule dont le conducteur était saoul ou drogué. Ils sont 14% à dire avoir conduit un véhicule tout-terrain dans cet état. Ils sont aussi proportionnellement les plus nombreux à confier avoir mangé au moins trois fois dans des restaurants à service rapide en sept jours.

La population de ce territoire a des caractéristiques qui tendent à rendre sa santé mauvaise. Elle a un âge médian de 51 ans, soit le deuxième plus haut de la province. Son taux de mortalité (10 pour 1 000 personnes) est au-dessus de la moyenne provinciale. Son taux de natalité (6 par 1 000 personnes) est le plus faible du Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, les ménages de cette région ont le deuxième revenu médian le plus bas de la province (53 000$ par an). De plus, la résilience familiale au choc financier y est à son plus bas (13%) et presque le tiers des personnes âgées (31%) vivent dans un ménage à faible revenu. Plus du quart de la population n’a pas d’assurance pour médicaments sur ordonnance.

Région du Restigouche (zone 5)

Les soins primaires sont difficiles à obtenir dans le Restigouche. Seulement 45% des adultes et 39% des aînés de la zone 5 déclarent obtenir un rendez-vous dans les cinq jours avec leur médecin de famille.

Les habitants du Restigouche vont parfois à l’hôpital à cause de leur accès difficile aux soins primaires. Ils sont 115 pour 1000 à y aller à la suite d’une blessure (contre 74 pour 1000 au Nouveau-Brunswick) et 126 pour 1000 à y aller à cause de troubles de santé mentale (contre 51 pour 1000 au Nouveau-Brunswick), par exemple.

Cette population témoigne d’autres obstacles à l’obtention de soins. Ses membres sont 23% à se heurter à des services de santé indisponibles dans leur région (contre 14% au Nouveau-Brunswick), 31% à devoir parcourir plus de 100 km pour des soins (contre 18% au Nouveau-Brunswick) et 11% à avoir rencontré des problèmes de langue avec un professionnel de la santé (contre 4% au Nouveau-Brunswick).

La population du Restigouche a des caractéristiques qui tendent à rendre sa santé mauvaise. C’est la plus âgée de la province. Son âge médian est de 52 ans. Elle compte la plus grande proportion de gens vivant avec trois maladies chroniques ou plus. Son pourcentage d’adultes se disant satisfaits à l’égard de la vie est le plus bas de toutes les zones.

La région a le taux de décès le plus élevé de la province (13 par 1000 personnes). L’espérance de vie y est la moins élevée (79 ans).

Région du Madawaska et du Nord-Ouest (zone 4)

Les jeunes de cette région se démarquent par leur qualité de vie. Ils sont 87% à déclarer une attitude positive envers ce qu’ils ressentent, pensent et font (contre 78% au Nouveau-Brunswick). Ils sont 74% à juger leur santé très bonne ou excellente (contre 60% au Nouveau-Brunswick). Ils sont 89% à se montrer satisfaits à l’égard de la vie (contre 81% au Nouveau-Brunswick). Ils sont seulement 26% à ressentir des symptômes de dépression (contre 38% au Nouveau-Brunswick).

En revanche, 44% des adultes du Madawaska et du Nord-Ouest font de l’activité physique au niveau recommandé, la proportion la plus basse de la province. Le tiers des adultes ont une consommation abusive d’alcool, le pourcentage le plus élevé de toutes les zones.

Région de Moncton et du Sud-Est (zone 1)

Moins de la moitié des adultes (49,5%) et des personnes âgées (46,7%) de cette région perçoivent leur santé mentale comme étant très bonne ou excellente, les proportions les plus basses de la province.

Par ailleurs, seulement deux adultes sur cinq (43%) et un peu plus de la moitié des personnes âgées (55%) disent obtenir un rendez-vous en cinq jours avec leur médecin de famille. C’est aussi dans cette région que le temps d’attente pour les services d’urgences est le moins favorable.