Soins infirmiers en cas d’agression sexuelle: Horizon apporte des changements

Le Réseau de santé Horizon procédera à une série de changements à son programme de soins infirmiers médico-légaux (PSIML) qui permettra d’assurer un accès constant à ce service et d’améliorer les soins offerts aux survivantes et survivants d’agression sexuelle et de violence conjugale.

Les changements à apporter ont été mis en évidence dans le cadre d’un examen interne des services du PSIML d’Horizon, anciennement connu sous le nom de programme des infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle (SANE), réalisé par l’organisation plus tôt cet automne.

Les infirmières du Programme de soins infirmiers médico-légaux offrent des services infirmiers spécialisés et des soins tenant compte des traumatismes aux victimes d’agressions sexuelles, de violence conjugale et de maltraitance, qu’elles soient des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants, des personnes âgées ou des membres de la communauté LGBTQ+.

À la suite du processus d’examen du programme, dans le cadre duquel ont eu lieu de vastes consultations auprès des coordonnateurs et des équipes de soins infirmiers médico-légaux, les mesures suivantes seront notamment mises en œuvre: augmentation des effectifs et des heures de couverture, création d’un comité de gouvernance provincial et élaborer une stratégie de formation provinciale pour les infirmières.

La mise en œuvre des mesures ciblées requiert un investissement supplémentaire d’environ 1,16 million $ qui servira à l’embauche de coordonnateurs et d’infirmières supplémentaires pour la prestation du programme.