Crise du logement: la ministre Jill Green promet une stratégie «complète»

La nouvelle ministre de Service NB et du Logement, Jill Green, affirme que le N.-B. fait bel et bien face à une crise du logement, et que son gouvernement prépare une stratégie pour y faire face.

À l’image de sa prédécesseure Mary Wilson, la ministre Jill Green refuse de dévoiler si le gouvernement prolongera le plafonnement des loyers de 3,8%, qui prendra fin au début du Nouvel An si le gouvernement ne modifie pas la loi.

Malgré son importance pour les locataires qui font face à des augmentations très élevées de leur loyer, la ministre affirme que le plafonnement des loyers n’est qu’un «petit morceau» du dossier du logement et qu’elle n’a pas l’intention de précipiter sa décision.

Jill Green affirme que cette décision fait partie d’une étude plus approfondie sur le marché du logement, et que son ministère examine «toute la gamme du logement» afin d’établir sa stratégie.

«Nous allons avoir une stratégie complète pour le logement abordable au Nouveau-Brunswick.»

Personne n’avait été responsable d’examiner le dossier dans son ensemble auparavant, selon elle. Le logement est une nouvelle compétence ministérielle, bien que l’ancienne ministre Mary Wilson s’occupait de quelques questions liées à ce dossier.

«Nous examinons les problèmes liés au logement depuis le début de notre mandat, mais il y a des failles là-dedans, et il y a tellement de composantes et de ministères impliqués dans la gamme du logement, et il n’y a jamais eu une personne, un groupe qui en est responsable, alors nous avons besoin d’une petite pause pour examiner tout cela», dit Mme Green.

Elle affirme toutefois que le gouvernement prendra une décision au sujet du contrôle des loyers d’ici la fin de l’année.

Jill Green affirme que son gouvernement prépare des modifications à la loi au sujet du logement pour cette séance législative d’automne, et que d’autres changements suivront en 2023.

«Cette crise du logement s’est développée pendant plusieurs années. Ça s’est aggravé à cause de la COVID et de tous ces gens qui arrivent au N.-B. C’est une crise, nous comprenons cela, et nous allons aller de l’avant avec notre gouvernement pour créer des solutions.»

Bien que le gouvernement semble reconnaître que la situation est sérieuse et mérite son attention, l’opposition s’impatiente.

Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar, estime que l’indécision du gouvernement sur la question du contrôle des loyers ne fait que prolonger l’incertitude pour les locataires.

«En ce moment, j’ai des inquiétudes qu’il ne vont pas maintenir le plafonnement des loyers. Ça va être un désastre pour beaucoup de personnes. Ils vont perdre leurs appartements.»

Elle n’est pas rassurée par la promesse de la ministre de prendre sa décision d’ici la fin de l’année, et elle affirme que le gouvernement avait amplement de temps pour le faire plus tôt.

«C’est déjà trop tard pour beaucoup de personnes, parce qu’on sait que le 1er janvier, les gens ont déjà reçu l’avis qu’ils vont voir leur loyer augmenter. Je dirais que le 31 décembre, c’est trop tard, je ne comprends pas ce qu’ils font.»

La chef libérale Susan Holt affirme que le gouvernement a raison de développer une stratégie pour le logement, mais qu’il faut aussi agir immédiatement.

«Le travail nécessaire pour développer toute une stratégie, il faut le faire avec précaution. Mais il y a des gens qui se font chasser de leur demeure dès maintenant à cause de rénovictions, il y a des gens qui s’inquiètent des augmentations de loyer en janvier qui sont très stressés. Il y a des questions à répondre d’urgence.»

Une crise après tout

Le fait que la ministre qualifie la situation de «crise» semble être un changement de message de la part du gouvernement progressiste-conservateur.

Alors que l’opposition, des groupes d’intérêt et des médias ne se gênent pas pour parler d’une «crise du logement» depuis des années, le gouvernement a généralement préféré utiliser d’autres termes par le passé.

Dans son étude du marché locatif publiée en mai 2021, le gouvernement affirmait qu’il n’y avait pas de crise du logement puisque «le système fonctionne pour une bonne partie de la population», mais qu’une crise «pourrait survenir» si le gouvernement ne faisait pas attention.

Même tout récemment, l’ancienne ministre de Service NB, Mary Wilson, n’a pas non plus utilisé le mot «crise» dans l’une de ses rares disponibilités aux médias le 12 octobre. Elle a préféré utiliser le mot «problème» en réponse à une question sur la crise du logement.

Ce terme ne figurait pas non plus dans le discours du trône déposé cette semaine.