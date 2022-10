Importante saisie de cannabis à Moncton

Des agents de la paix du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en collaboration avec le Service régional de la GRC de Codiac, ont exécuté un mandat de perquisition à Moncton, le 13 octobre, et saisi environ 136 000$ de cannabis, de produits du cannabis, de produits de vapotage et d’espèces provenant d’un dispensaire de cannabis illégal.

Selon le gouvernement, les agents ont saisi: 12,2 kilogrammes de cannabis, 1,5 kilogramme de hachisch, 91 stylos de vapotage jetables, 130 cartouches pour le vapotage, 255 grammes de résine vivante (un concentré de cannabis), 52 grammes de RSO (un produit d’huile de cannabis), 200 grammes de cannabis comestible et environ 10 400$ en espèces.

Deux hommes âgés de 41 ans et de 44 ans ont été arrêtés à Moncton puis remis en liberté.

Selon le gouvernement, l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête, et des accusations sont envisagées.