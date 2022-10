Jean Hébert est dans la course à la mairie de Beausoleil

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Jean Hébert veut devenir maire de Beausoleil, soit l’entité formée principalement par la Communauté rurale de Cocagne ainsi que les districts de services locaux de Grande-Digue et Shediac-Bridge-Shediac-River.

Lorsque Cocagne a formé une Communauté rurale, en 2014, Jean Hébert a été le premier maire élu de cette nouvelle municipalité. Il a réalisé deux mandats répartis sur sept ans. «On a eu la chance de s’organiser et d’établir notre Plan d’aménagement du territoire. C’était un des objectifs qui était primordial. Il fallait que ce soit fait», explique-t-il.

Autre chose qu’il fallait établir, c’était un plan de mesure d’urgence. «Ça, je n’ai jamais arrêté. Je suis encore membre de ce comité depuis 2014, informe le candidat à la mairie de Beausoleil. Je trouve que c’est désormais essentiel avec les changements climatiques.»

Selon lui, ces deux éléments devront être refaits sur le plus grand territoire. «J’ai encore le goût de participer et d’aider les nouvelles communautés à s’établir du bon pied», dit-il.

Il voit la réforme de la gouvernance locale d’un bon œil. «Qu’on soit à Cocagne, à Notre-Dame, à Grande-Digue, à Shediac-River ou à Shediac-Bridge, c’est tout le même monde. On est tous pareils», déclare celui qui a enseigné pendant 34 ans à l’école Clément-Cormier de Bouctouche.

«Je connais le monde, je suis prêt à donner ma part et j’ai encore le goût de participer et d’aider les communautés à devenir une grande municipalité», assure le candidat à la mairie de Beausoleil.

«On va travailler ensemble, on va essayer de diminuer les coûts, et bien s’organiser, bien commencer. On va prendre notre temps et on va faire une bonne nouvelle municipalité», indique le candidat.

L’aménagement du territoire et les mesures d’urgence demeurent ses priorités. «Présentement, Cocagne et Grande-Digue ont leur aménagement de terrain. Les autres, on va l’adapter. Les mesures d’urgence, on a vu dernièrement que c’est essentiel. Il faut que ce soit bien planifié. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais il faut être prêt», estime l’enseignant à la retraite, en mentionnant qu’il y aura beaucoup de choses à voir.

«Par exemple, les pompiers. Toute la région est desservie présentement par ceux de Cocagne. Ceux de Shediac s’impliquent, de même que ceux de Saint-Antoine. Il faudra regarder à ça», avise-t-il.

Au cours des ses années à la mairie de Cocagne, Jean Hébert a réalisé que les politiciens fédéraux et provinciaux étaient prêts à travailler avec le conseil. «Les fonctionnaires, c’était la même chose. On a besoin de ça, mentionne-t-il. Comme maire, une des choses importantes, c’est les relations publiques avec les politiciens, avec les gens aussi.»

En tant qu’enseignant à la retraite, il se rend souvent à l’école de Cocagne et il a l’intention de visiter les autres écoles qui s’ajoutent à la nouvelle entité.

«Ça fait 15 ans que je suis à la retraite, mais je n’ai jamais arrêté d’enseigner», admet celui qui siège également sur le comité de construction à la Commission de services régionaux de Kent.

La nouvelle municipalité de Beausoleil comprend quatre quartiers. Le conseil municipal sera composé d’une mairie et de sept conseillers.