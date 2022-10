Roger Doiron sera candidat à la mairie de Beaurivage

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Roger Doiron est bien connu dans la communauté francophone, que ce soit dans la région de Kent ou ailleurs au Nouveau-Brunswick.

L’ex-directeur de l’école Soleil Levant à Richibucto avait été le premier, en mars dernier, à annoncer non-officiellement son intention d’être candidat à la mairie de Beaurivage. Cette semaine, il est devenu le troisième à l’annoncer de façon officielle.

Au moment de l’entretien téléphonique mercredi, il arrivait d’une promenade. «J’ai fait ma marche. Je suis allé visiter 17 maisons. Ma campagne est commencée. Ça va bien et c’est intéressant. C’est un bon exercice pour rencontrer du monde», informe le candidat à la mairie de Beaurivage.

«Toute ma vie, j’ai défendu les intérêts de différentes communautés, lance-t-il. J’ai fait la promotion des besoins de différents groupes de personnes. J’ai été dans l’enseignement pendant 32 ans mais en même temps, je m’assurais de défendre les intérêts, par exemple, des aînés.»

Il a été directeur général de l’Association acadienne et francophone des aînés du N.-B. pendant huit ans. Il a aussi défendu les intérêts des personnes peu alphabétisées.

En fait, son curriculum vitae est garni de dévouement au sein du monde associatif. Entre autres: directeur général de la Société des enseignants retraités francophone du N.-B. de 2010 à 2017, président fondateur de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités, président de l’Association francophone des municipalités du N.-B., et la liste se poursuit.

Sur le plan local, il est membre du conseil d’administration de la Maison Nazareth à Moncton, et président du comité de santé de la Commission des services régionaux de Kent. Il a été maire de Richibucto pendant dix ans, soit de 2010 à 2021.

«Dans tout ça, ce qui compte pour moi, c’est le bien commun, et non pas le bien personnel. En d’autres mots, les gens devraient se sentir à l’aise de faire partie d’une nouvelle municipalité», dit celui qui a l’intention de travailler fort pour que chaque citoyen de cette nouvelle municipalité se sente important aux yeux des futurs élus.

«Les gens qui sont présentement inquiets par rapport à la taxation, je pense qu’il faut s’assurer d’expliquer ce qui se passe et avoir des taxes qui sont équitables pour tout le monde», déclare Roger Doiron.

Selon lui, il faut que les gens comprennent que l’une des raisons de ces regroupements, que ce soit Beausoleil, Beaurivage ou autres, c’est pour offrir à la population de meilleurs services à meilleurs coûts. «Ce qui attire les gens, c’est souvent les services qu’on offre dans nos municipalités», convient-il.

«Là on va avoir tout près de 6000 personnes dans la nouvelle municipalité de Beaurivage. Je trouve que c’est se donner des moyens pour promouvoir la région, défendre ses intérêts. On est dans une région absolument extraordinaire», explique-t-il, en mentionnant qu’actuellement il y a plus d’emplois que de monde pour combler les postes.

«Donc, on a besoin d’immigration, mais pour ça il faut avoir des places pour loger ce monde», ajoute-t-il.

En ce qui a trait à la sécurité routière, le candidat est en faveur du prolongement de l’autoroute 11 à quatre voies jusqu’à Kouchibouguac.

«Il y a toute la question de l’environnement. On vit sur le bord de la mer, ce n’est pas pour rien que ça s’appelle Beaurivage. Nous sommes toutes des communautés qui vivent près de l’eau et les changements climatiques vont nous toucher d’une façon ou d’une autre. Il faut être prêt», dévoile–t-il.

Usine de coquilles

En ce qui a trait à l’installation de séchage de coquilles Coastal Shell de Richibucto, qui dégage des odeurs nauséabondes, le candidat précise qu’à l’origine, la décision permettant d’exploiter cette usine n’a pas été prise par la Ville de Richibucto.

«Ni la Ville, ni la Commission de services régionaux n’avaient l’autorité de dire: “on vous empêche d’aller là”, car ils (les propriétaires) respectaient les règles du jeu», précise le résident de Richibucto.

«La décision a été prise par Fredericton. Ils (les propriétaires) ont fait leurs devoirs. Ils ont tout préparé. D’ailleurs l’ouverture officielle a été faite par le premier ministre Brian Gallant. Donc, moi je veux travailler en collaboration avec les propriétaires», avise le candidat.

«Si les propriétaires ne peuvent pas nous garantir dans un avenir raisonnable qu’ils sont capables de régler cette question de senteur, je serai le premier à promouvoir l’idée que soit ils ferment, soit ils déménagent. Mais au moins donnons chance au coureur», exprime Roger Doiron.