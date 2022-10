Tracadie: augmentation de 20% de la facture de déneigement

Lundi soir, le conseil municipal de Tracadie a approuvé, en réunion ordinaire, une série de soumissions pour le déneigement des années 2022-2023 et 2023-2024.

Les huit soumissions ont totalisé 1 048 500$. Les compagnies Excavations Losier Ltée (473 400$) et Atlantique Construction Kb Ltée (404 100$) se sont taillé la part de lion. Boudreau L & S Excavation Ltée, Kamak Kamak Transport Inc. et Ferme Beattie Ltée se sont partagé cinq contrats d’une valeur de 171 000$.

Le directeur général, Roger Robichaud a précisé que certaines soumissions étaient plus élevées, alors que d’autres ont donné «de meilleurs prix». Dans l’ensemble, l’augmentation serait d’environ 20%.

«On aurait aimé que ce soit plus bas, mais on reste tout de même dans les prix qu’on pensait avoir» a ajouté M. Robichaud, qui a également fait remarquer que la période couverte par les contrats, habituellement de quatre ans, a été écourtée.

La municipalité a voulu faciliter la tâche aux soumissionnaires, a-t-il expliqué, «parce que prédire le futur ces années-ci, c’est très difficile. Au lieu d’un contrat de quatre ans, c’est un contrat de deux ans avec une année d’option.»

Le maire, Denis Losier, a indiqué pour sa part qu’il prévoyait des soumissions plus élevées que par le passé. Il est néanmoins satisfait.

«(L’administration municipale) s’attendait à des coûts plus faramineux à cause de l’essence, ce qui fait qu’on a été agréablement surpris. Il y a quand même une augmentation significative par rapport à l’an passé, mais ça a rempli à peu près les attentes qu’on avait.»