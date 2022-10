Élections municipales: les jeux sont faits au Nouveau-Brunswick

Plusieurs ont attendu presqu’à la limite avant de poser leur candidature aux élections municipales, mais plusieurs luttes intéressantes sont à prévoir dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick.

Jean-François Boisvert et Bobby Therrien

Les candidats avaient jusqu’au 28 octobre, à 14h, pour confirmer leurs intentions de se présenter aux prochaines élections dans les nouvelles municipalités formées dans le sillon de la réforme de la gouvernance locale.

Voici un portrait dans les régions francophones en vue des élections du 28 novembre.

Nord-Ouest

Dans la région du Nord-Ouest, il y aura des luttes à la mairie dans trois municipalités, soit Saint-Quentin, Haut-Madawaska et Vallée-des-Rivières.

Bertrand Beaulieu sera le premier maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault – qui regroupe Grand-Sault, Saint-André, Drummond et leurs DSL -, puisqu’il a été élu par acclamation.

Une course intéressante se dessine toutefois dans le secteur de Saint-André alors que deux anciens maires de l’ancienne communauté rurale, Marcel Levesque et Allain Desjardins, ont confirmé leur désir d’obtenir un siège de conseiller municipal. Ils seront accompagnés de deux autres candidats.

Il y aura aussi une élection dans le quartier 3 de Grand-Sault.

Dans le Haut-Madawaska, le maire actuel, Jean-Pierre Ouellet, aura de la compétition alors que deux autres personnes ont confirmé leur intérêt. André Martin et l’ancien maire de Lac-Baker, Jean-Marc Nadeau, tenteront de détrôner M. Ouellet.

Il y aura des élections dans trois des cinq quartiers de la municipalité.

Il est à noter que la mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier, qui a beaucoup fait parler d’elle en raison de son opposition au regroupement du village avec le reste du Haut-Madawaska, a décidé de passer son tour lors de cette élection.

Dans Vallée-des-Rivières – formée des communautés de Sainte-Anne-de-Madawaska, Saint-Léonard et des DSL environnants -, la maire de Saint-Léonard, Lise Roussel s’est portée candidate. Elle se mesurera à Kevin Bobby Ouellette.

Il y aura des élections dans trois des quatre quartiers de la nouvelle entité.

Pour ce qui est d’Edmundston, seul l’ancien village de Rivière-Verte, qui deviendra un nouveau quartier de la ville, fera l’objet d’élections. La maire de Rivière-Verte, Lisa Parent, et ses conseillers, Gino Couturier et Daniel St-Germain, se disputeront les deux places disponibles.

Restigouche

Anciennement maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier, s’est vu confier le premier mandat de Bois-Joli, municipalité issue du regroupement de sa communauté et de celles de Balmoral et St-Maure.

C’est la seconde fois en autant de tentatives que M. Pelletier accède à la mairie sans opposition.

Fait intéressant, les deux postes de conseillers généraux disponibles ont aussi été pourvus sans opposition, et ce, par les maires adjoints des deux anciennes municipalités, Josée Doucet-Thériault et Donald Savoie. Des élections seront nécessaires pour déterminer les quatre autres conseillers.

À Baie-des-Hérons, une course à trois s’est confirmée à la mairie. On y retrouve les maires de Dalhousie et Charlo, Norman et Gaétan Pelletier, ainsi que la mairesse adjointe de Dalhousie, Gail Fearon. Onze candidats se présentent par ailleurs pour les six postes de conseiller.

La lutte se fera également à trois à la mairie de la communauté régionale de Campbellton. On sait depuis longtemps que les maires Ian Comeau (Campbellton) et Jean-Guy Levesque (Atholville) croiseront le fer. Toutefois, un troisième candidat s’est ajouté sur le bulletin de vote cette semaine, soit Kevin Bond, un citoyen d’Atholville.

Ce qui frappe surtout à Campbellton, c’est le nombre de candidats dans le quartier 4 qui se trouve être les anciennes limites de la ville de Campbellton. On note 12 candidats pour cinq postes disponibles. De ces candidats, notons l’ensemble des six conseillers sortants de la ville. Un conseiller a néanmoins été élu par acclamation, soit Maurice Comeau, du quartier 1 (anciennement Tide Head).

À Kedgwick, un seul poste était à pourvoir, celui de conseiller pour le quartier 5, soit les DSL annexés à la municipalité. Le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste, Burt Paulin, a été élu par acclamation.

Finalement, après avoir craint pendant un instant de ne pas avoir suffisamment de candidats à Saint-Quentin – qui se regroupe avec les DSL de Saint-Quentin et Saint-Martin -, il y aura bel et bien élection pour tous les postes. En fait, huit candidats se présentent comme conseiller dans le quartier 1 (limite de la ville) et sept dans le 2 (anciens DSL).

À la mairie, la mairesse sortante, Nicole Somers, tente un retour. Élue par acclamation la dernière fois, elle aura toutefois de l’opposition en la personne de l’ancien président de la SANB, Joey Couturier.

Chaleur

Dans la région Chaleur, peu d’élections auront lieu, mis à part dans la nouvelle municipalité de Belle-Baie, formée des communautés de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte, ainsi que des DSL environnants.

Il y aura une course à trois à la mairie entre Rachel Boudreau, Daniel Guitard et Maxime Lejeune. Neuf personnes ont également signalé leur intérêt d’occuper l’un des trois sièges de conseiller général. Il y aura aussi des élections dans trois des six quartiers.

À Bathurst, un quartier (2) était visé par des élections. Les électeurs n’auront pas besoin de voter puisque seuls deux candidats, pour les deux sièges disponibles, se sont manifestés.

Péninsule acadienne

À Caraquet, Bernard Thériault est élu maire par acclamation.

Il y aura toutefois des luttes à surveiller dans deux quartiers en particulier. Dans le quartier 1, 10 personnes, dont l’ex-maire de Caraquet, Kevin J. Haché, tenteront d’obtenir l’une des quatre places disponibles au sein du conseil, alors que dans le quartier 5, huit personnes tenteront de devenir l’un des deux conseillers municipaux. Il y aura également une élection dans le quartier 2.

À Shippagan, plusieurs candidates et candidats ont attendu à la dernière journée pour confirmer leurs candidatures.

Le maire sortant, Kassim Doumbia, se frottera à Danny Rousseau et Nathalie Blaquière. Il y aura des élections dans cinq des six quartiers de la municipalité.

À Rivière-du-Nord – regroupement des municipalités de Bertrand, Saint-Léolin, Grande-Anse et Maisonnette, de même que les DSL avoisinants – le maire de Saint-Léolin, Joseph Lanteigne, briguera la mairie. Il sera opposé à Éric Landry.

Le président actuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, et maire de Bertrand, Yvon Godin, sollicite quant à lui un mandat de conseiller dans le quartier 3.

Les deux postes de conseillers généraux sont, pour leur part, très convoités, alors que huit personnes ont décidé de solliciter les électeurs. Des élections auront lieu dans trois des quatre quartiers.

Dans Hautes-Terres, qui regroupe les municipalités de Paquetville et de Saint-Isidore avec les DSL des environs, il y aura des élections dans quatre des six quartiers et pour le poste de conseiller général. Denis Landry est le seul candidat à la mairie.

Du côté d’Île-de-Lamèque (Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et plusieurs DSL) il y aura des élections dans tous les quartiers, sauf un. Il y aura une lutte à quatre à la mairie entre Paul F. Chiasson, Allain Guignard, Jules Haché et Bernard Savoie.

Finalement, à Tracadie, trois personnes tenteront d’accéder au conseil municipal du quartier qui a été ajouté à la suite de la réforme. Il n’y a qu’un siège disponible.

Kent

Dans la région de Kent, il y aura des élections à la mairie dans les cinq municipalités francophones du comté, soit Beaurivage, Champdoré, Nouvelle-Arcadie, Beausoleil et Grand-Bouctouche.

Dans Beaurivage – autrefois Richibucto, Saint-Louis-de-Kent et les DSL environnants – il y aura une course à trois à la mairie (Roger Doiron, Brian D. Stevens et Arnold J. Vautour).

Un total de 13 personnes sollicitent un mandat de conseiller ou conseillère, dont les mairesses de Saint-Louis-de-Kent, Danielle Dugas, et de Richibucto Stella Richard. Il y a huit places à combler.

Le poste de conseiller général, ainsi que trois quartiers sur six feront l’objet d’une élection. Le quartier 2 n’a pas de candidat.

À Grand-Bouctouche, deux personnes sont dans la course à la mairie, soit Jean-Noël Allain et Aldéo Saulnier. Il y aura des élections pour le poste de conseiller général et dans l’un des trois quartiers de la nouvelle municipalité.

Une course à deux se dessine aussi à la mairie de Nouvelle-Arcadie, alors que Jimmy Bourque et Pierrette Robichaud ont posé leur candidature. Trois quartiers sur quatre tiendront des élections.

Le scénario est le même à la mairie de Champdoré, alors que Donald Bastarache se mesurera à Jean-Pierre Richard.

Du côté des postes de conseillers, il y aura des élections dans deux des quatre quartiers.

À Beausoleil (Communauté rurale de Cocagne et les DSL environnants), il y aura une course à la mairie entre Diane Gallant et Jean Hébert, ainsi que dans deux des quatre quartiers. Cinq personnes tenteront de décrocher un des trois sièges de conseiller général.

Sud-Est

Dans la région du Sud-Est, c’est la municipalité de Cap-Acadie – regroupement de Beaubassin-Est et Cap-Pelé – qui vole la vedette, surtout en ce qui concerne les postes de conseillers municipaux. En effet, 17 candidates et candidats tenteront d’obtenir l’un des huit postes disponibles.

À la mairie, le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, se mesurera à la mairesse de Beaubassin-Est, Louise Landry, et à Gilles Cormier, conseiller municipal de Beaubassin-Est.

Du côté de Shediac, outre une course à deux pour le poste de maire entre Odette N. Babineau et Harry McInroy, il n’y aura pas d’autres élections.