Les policiers seront mieux outillés pour retrouver les personnes disparues

Le dépôt mercredi par le gouvernement provincial d’un projet de loi devrait permettre aux organismes d’application de la loi de trouver plus aisément une personne disparue lors de situation où il n’y a pas d’enquête criminelle en cours.

Après adoption du projet de loi, les agents de police pourraient demander des renseignements provenant des dossiers d’une personne comme ceux des appareils téléphoniques, des comptes de messagerie et de suivi de GPS.

Le projet de loi prévoit que l’accès à ces renseignements devra être accordé par les tribunaux afin de veiller au respect de la vie privée des personnes.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle auprès de différents corps policiers, les enquêteurs à travers le pays peuvent déjà obtenir ce genre de renseignements personnels, mais ils seraient utilisés dans le cadre d’enquêtes criminelles d’importance et lors de recherches de personnes dont la vie pourrait être menacée.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a indiqué qu’il est actuellement impossible pour les organismes d’application de la loi d’obliger des particuliers ou des sociétés à divulguer des renseignements personnels sur une personne disparue si aucune raison ne permet de soupçonner qu’un acte criminel a été commis.

«La disparition d’un être cher engendre de graves répercussions sur les membres de sa famille, ses amis et sa collectivité. Cette loi aidera à s’assurer qu’aucune enquête sur les personnes disparues ne stagne ou ne soit interrompue», a déclaré par voie de communiqué le nouveau ministre de la Sécurité publique, Kris Austin.

L’adoption de dispositions législatives portant sur les personnes disparues découle d’une recommandation de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

«Il s’agit d’un fait que les femmes et les filles autochtones au Canada sont touchées de façon disproportionnée par toutes les formes de violence. Les gouvernements ont la responsabilité de faire tout ce qu’ils peuvent pour prévenir cette violence et améliorer la sécurité des femmes et des filles autochtones», a affirmé la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn.

«Le projet de loi est un pas dans la bonne direction en vue de réaliser notre engagement à cet égard», a ajouté la ministre Dunn.