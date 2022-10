Profit et augmentation de l’achalandage à l’aéroport de Charlo

Les vols nolisés ont connu une augmentation en 2021 à l’aéroport régional de Charlo, une situation qui permet à cette infrastructure de maintenir le cap de la rentabilité.

Dans l’ensemble, le trafic a crû de 19% comparativement à 2020 qui – malgré la pandémie – fut une année intéressante.

C’est l’un des faits saillants révélés mercredi soir lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation.

Cette croissance en 2021 est attribuable en grande partie à différents contrats obtenus par l’aéroport – notamment en ce qui a trait au programme d’épandage contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette et à la lutte contre les incendies des forêts -, ainsi qu’à un timide retour des pêcheurs américains.

Cette hausse du trafic aérien en 2021 n’est pas sans conséquence, notamment sur le budget de l’organisme. Elle laisse notamment dans ses coffres un surplus monétaire de 64 139$.

«Ce n’est pas un montant exorbitant, mais c’est signe que nous avons connu une bonne année», explique M. Mann, vice-président du conseil d’administration.

Après deux années de diminutions (2019 et 2020), le nombre d’utilisations de l’ambulance aérienne a également bondi de 26% en 2021 avec un total de 140 atterrissages.

«Ce chiffre nous démontre sans aucun doute que ce service est essentiel pour les citoyens de notre région. C’est d’autant plus vrai qu’avec l’effritement continu de nos services de santé, j’ai bien peur que ce service soit appelé à être de plus en plus utilisé. Chose certaine, ça démontre que notre aéroport est loin d’être un luxe, mais bien une nécessité», souligne M. Mann.

À cet effet, il dit toujours effectuer des pressions auprès des autorités concernées afin que l’aéroport de Charlo devienne une base satellite permanente pour l’ambulance aérienne.

«C’est une question d’être encore plus rapide dans nos interventions et sauver davantage de vies», exprime-t-il.

Toujours en lien avec l’année 2021, le conseil d’administration a tenu à souligner la fin du projet de modernisation du système d’éclairage de la piste d’atterrissage. L’aéroport serait du coup parmi un groupe très sélect au pays (cinq seulement) à posséder un tel système.

«Au fil des ans, nous avons pu moderniser beaucoup nos équipements, que ce soit notre système d’éclairage, nos véhicules de déneigement, nos clôtures contre la faune. Tout ce qui nous manque en ce moment, ce serait un nouveau camion de dégivrage pour avions», note M. Mann.

Pour ce qui est de l’année en cours, elle semble d’ores et déjà vouée à connaître aussi du succès alors qu’une augmentation a été dénotée au cours des derniers mois en raison. Cette fois, il est question en grande partie du retour en force des pêcheurs américains. Cette clientèle très prisée était absente en 2020 en raison des restrictions de voyages imposées pour la COVID-19, ainsi qu’une bonne partie de 2021. Cet été, ils ont tenu l’équipe de l’aéroport fort occupé.

La demande est d’ailleurs toujours très présente pour les travailleurs appelés à travailler dans le nord québécois ou à Terre-Neuve-Labrador.

«Nous avons beaucoup d’avions privés qui ont atterri au cours des derniers mois, c’est donc vraiment très encourageant. Il y a aussi beaucoup de projets dans l’air en ce moment dans la région, et ceux-ci pourraient avoir des impacts très intéressants sur notre infrastructure. Ça pourrait augmenter considérablement nos vols de type cargo (fret), donc les vols de marchandises. Je crois beaucoup que de plus en plus, c’est ce type de vols qui feront croître l’aéroport», soutient M. Mann.

Celui-ci mentionne toutefois que les recherches se poursuivent afin de trouver un transporteur passager régulier, ce qui manque depuis le départ de PAL Airlines.