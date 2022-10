Un espace de cotravail disponible au Village historique acadien

Le Village historique acadien offre à son centre d’accueil le premier espace de cotravail public de la Péninsule acadienne.

Le projet a été développé par Aimie Lanteigne, propriétaire de la compagnie de conception graphique Aimie Design et de l’entreprise de produits faits maison et naturels Allumoi, et par Normand Thériault, propriétaire de la firme de développement d’affaires Productions Thériault.

L’idée de la création de l’espace est venue après que l’édifice qui abrite leurs bureaux, le Faubourg de la mer à Caraquet, n’avait plus de place pour accueillir de nouvelles entreprises.

«On avait vu le concept d’espace de travail partagé à Moncton, Fredericton et Saint-Jean, on savait qu’il n’y en avait pas dans la région, a affirmé Aimie Lanteigne. On a essayé à Caraquet d’avoir des locaux, mais les gens étaient un peu réticents parce que c’était du jamais vu.»

Ils ont choisi l’accueil du Village historique acadien après s’être aperçu que leur plan s’accordait bien avec celui de son directeur, Sylvain Godin. «Quand on en parlait avec le VHA, c’était dans leur plan stratégique d’avoir un espace de cotravail et de plus de remplir leurs locaux l’hiver, parce que c’est fermé et c’est chauffé pour rien», explique Mme Lanteigne.

L’espace offre de nombreux services pour les utilisateurs, comme une connexion internet, une imprimante, une salle de brainstorm, des salles de réunion, des salles à manger (il faut cependant apporter un lunch), une bibliothèque, ainsi que des accès au café du bistrot du village, à la boutique et aux sentiers de marche et de cyclisme du VHA.

L’accès fonctionne sous forme d’adhésion, que ce soit journalière, pour une demi ou une journée complète, mensuelle ou avec des passes de 6 ou 12 journées. Les prix sont moins chers pour les étudiants.

Il y a aussi la possibilité de louer des salles de réunions pour une journée ou une demi-journée. La location est moins chère pour les membres et les organismes à but non lucratif.

Le lieu propose aussi à l’occasion des conférences, des activités et des ateliers, que ce soient pour les professionnels ou pour le grand public.

Aimie Lanteigne et Normand Thériault espèrent pouvoir bonifier les services dans le futur, notamment avec un petit service de repas, qui est absent faute de ressources humaines.

Le projet prend place tranquillement, mais compte déjà deux abonnés mensuels.