Apparition de la moule zébrée au Nouveau-Brunswick: une question de temps

Après la récente découverte de moules zébrées dans le lac Témiscouata, la présence de moule zébrée semble de plus en plus un scénario probable au Nord-Ouest. Des élus et intervenants du Nord-Ouest ont d’ailleurs discuté de la situation lors de la plus récente réunion de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest.

L’observation de la moule zébrée dans le lac Témiscouata a été faite par l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean à la suite d’une mention citoyenne. Le tout a été ensuite confirmé par la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent.

Même si rien n’indique que cette espèce envahissante soit officiellement dans certains cours d’eau du Nouveau-Brunswick, l’analyste du territoire, de la recherche et du développement durable à la CSRNO, Adrian Prado, croit que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle n’apparaisse au Nouveau-Brunswick.

Selon lui, comme le lac Témiscouata se jette dans la rivière Madawaska, elle est peut-être déjà dans la région du Nord-Ouest. Elle pourrait même se rendre plus loin, étant donné que la rivière Madawaska se déverse dans le fleuve Saint-Jean.

«Elle est déjà dans le lac Témiscouata. On sait que ça fait plusieurs années qu’elle est là. En sachant cela, on peut se dire qu’il y en a probablement déjà dans nos cours d’eau.»

Selon Adrian Prado, les cours d’eau les plus à risque demeurent ceux qui sont le plus fréquentés. Il va de soi que la rivière Madawaska et possiblement le fleuve Saint-Jean pourraient être les premiers à être affectés. Cependant, des points d’eau comme les lacs Baker, Unique et Caron, ainsi que la rivière Verte, sont tous des endroits qui devront être surveillés.

On demande d’ailleurs aux citoyens qui remarquent la présence de la moule zébrée de le signaler immédiatement à des organismes comme la Société d’aménagement de la rivière Madawaska ou le Comité d’aménagement rural du Nord-Ouest.

Prévention

Dans cette optique, M. Prado estime que la meilleure méthode pour prévenir l’installation de la moule zébrée dans nos cours d’eau, c’est la prévention.

«Je ne crois pas que la sensibilisation sera si problématique, car les gens tiennent vraiment à leur environnement et à la nature. Mais c’est en prenant des mesures plus écoresponsables que l’on pourra gérer tout ça.»

Certaines des idées qui ont été soulevées – notamment la mise en place de stations de nettoyage des embarcations nautiques à divers endroits de la région – nécessitent un engagement financier.

Selon M. Prado, ce genre d’infrastructures n’existent pas encore au Nord-Ouest, mais pourraient prévenir la prolifération de certaines espèces nuisibles et envahissantes.

Selon des données partagées par la MRC du Témiscouata, l’installation d’une station automatisée de nettoyage peut coûter plus de 26 000$.

«Ça peut devenir dispendieux et ce n’est pas 100% efficace, mais c’est quand même important d’essayer de faire quelque chose. Ça peut éviter aussi que, si on a une problématique dans la région, qu’on la répande dans d’autres régions qui ne sont pas affectées.»

«Il reste à voir si on peut avoir une collaboration avec la Province pour en financer une partie.»

Le village de Lac-Baker, qui fera bientôt partie de la Communauté de Haut-Madawaska, a déjà entrepris des démarches afin d’installer une telle infrastructure à la plage municipale. Pour l’instant, l’accès aux fournitures permettant de développer le projet demeure un défi.

«C’est faisable comme projet, mais il faut continuer de faire de la sensibilisation. Autour d’un lac où il y a beaucoup de chalets, ça fait beaucoup de débarcadères et c’est là que ça devient compliqué (…) Ça prendra énormément d’éducation», a mentionné la mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier.

Selon le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, la mise en place d’un système de surveillance sur un point d’eau comme un lac ou une rivière peut rapidement devenir très dispendieuse.

Selon lui, il peut être difficile de contrôler les déplacements des plaisanciers d’un point d’eau à un autre.

«Dans notre coin, il y a beaucoup de circulation entre les lacs Témiscouata, Jerry, Baker et Long. On est presque tous parents alors ça se promène d’un lac à l’autre avec les bateaux.»

Entretemps, les propriétaires d’embarcations marines peuvent prendre l’habitude de bien les nettoyer avec de l’eau chaude à 60 degrés Celsius ou plus et d’utiliser un nettoyeur à pression.

«Il y a des éléments qui sont plus complexes comme vider les ballasts de bateau. Il y a aussi de l’eau qui peut rester dans les moteurs alors il est important de vérifier cela», a ajouté Adrian Prado.

Pour l’instant, des discussions ont été entreprises à l’échelle régionale avec divers organismes oeuvrant dans ce domaine. La CSRNO s’est aussi adressée au gouvernement provincial et à certains intervenants de l’État du Maine, mais est toujours en attente d’une réponse.

Selon Adrian Prado, les discussions pourraient aussi inclure Énergie Nouveau-Brunswick en ce qui concerne leurs barrages hydroélectriques. La CSRNO pourrait aussi siéger à un comité d’action qui a été créé du côté québécois.

Presque impossible à éradiquer

Ce mollusque, dont la taille varie, la plupart du temps, de deux et cinq centimètres, peut engendrer des effets négatifs du côté écologique et financier. Une fois installé, il est presque impossible à éradiquer.

Selon Pêches et Océans Canada, la moule zébrée est particulièrement néfaste pour les espèces de moules indigènes, dont bon nombre sont des espèces en péril. La moule zébrée monopolise leur nourriture et se fixe à elles, ce qui les étouffe.

Les moules femelles peuvent d’ailleurs libérer jusqu’à un million d’œufs durant la saison de reproduction.

Au Canada, la moule zébrée cause des millions de dollars de dégâts chaque année en bouchant les prises d’eau des centrales électriques et des usines de traitement des eaux et en endommageant les bateaux.

De son côté, Adrian Prado croit que la présence potentielle de cette espèce pourrait aussi avoir un impact sur le tourisme, la pêche récréative et la prolifération de cyanobactéries.